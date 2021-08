Asiatische Produktionsweise

Ob man von einem marxistischen Konzept oder gar einer Theorie der asiatischen Produktionsweise sprechen kann, weiß ich nicht. Zumindest hat Marx diesen Begriff als erster gebraucht. Das weitere Schicksal dieses Konzepts in der Theoriegeschichte zeigt große Brüche. Darüber informiert Wikipedia, nach meiner Meinung ziemlich sachlich.

Ich erinnere mich gut daran, dass in den 70er Jahren, im Bemühen die Spaltung zwischen der chinesischen und der sowjetischen KP besser zu verstehen, einige denkende Gesellschaftswissenschaftler in der DDR versuchten, auf die alte Begrifflichkeit neu zuzugreifen. Mit wenig Resonanz. Mein Schwager Dr. Helmut Slawinski gehörte auch zu ihnen, was ich hier gern festhalte. (Dümmer gemacht hat er mich damit und mit Anderem nicht.)

Der Name Karl August Wittfogel blieb mir jedenfalls auch damals noch unbekannt. Ächtung funktionierte bis zuletzt. Bahro aber kannte ihn durchaus.

Wittfogel brachte 1957 sein letztes größeres Werk heraus. Auf deutsch: „Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht„, 1981. Eingeschätzt wird, dass es eine antikommunistische Kampfschrift des Kalten Krieges sei. Ich kenne es nicht. Doch vermutlich darf man zumindest davon ausgehen, dass Wittfogel seinen Gegenstand gründlich studiert hat.

Ich wünsche mir, dass wir China betreffend von der kurzatmigen Pro- und Contra-Propaganda a la Elsner, von der Fixierung auf spektakuläre Oberflächenerscheinungen wegkommen. Die theoretischen Bemühungen von Marxisten durch die Jahrzehnte sollten aufgegriffen werden. Zumindest gibt es dort den Blick auf das Ganze der chinesischen Gesellschaft in ihrer sozialen und politischen und Herrschafts-Verfasstheit.