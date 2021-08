Maskentragen an der Grundschule In Bergfelde

Mich erreichte diese Mail aus Bergfelde. Bergfelde liegt im Kreis Oberhavel.

„Hallo ,

Ich wende mich an dieBASIS, in der Hoffnung dort auf Reonanz zu treffen

Ich höre von einer Freundin (Oma eines Enkelkindes), das ihre Enkelin, vier Stunden lang in der ersten klasse in der Grundschule in Hohen Neu Neuendorf Bergfelde eine Maske zu tragen hat. Ob sich Widerstand deswegen zeigt , weiß ich nicht..

Müssen wir , denen das Kindeswohl ein Verfassungsauftrag ist, erst warten , bis sich Widerstand dagegen formiert? Ich sehe das nicht so.!

Darum wende ich mich an Sie/Euch, dies zu verbreiten und dass wir, am Widerstand interessierte , sich zusammenfinden können , um weitere Schritte zu überlegen und anzugehen. Aber vielleicht gibt es längst solche Zusammenschlüsse, ohne dass sie mir bewusst wurden, dann bitte mich kontaktieren.

Mit dem Urteil von Weimar können wir doch auch hier arbeiten! Und die Familiengerichte einbeziehen, wegen Gefährdung des Kindeswohls!

Das scheint die Kreisverwaltung aber wenig zu interessieren, Im Gegenteil, machen sich kirchliche Kitaträger gern zu Erfüllungsgehilfen verwaltungsmäßiger Anordnungen, in dem die Kinder der Vorschulklasse (mit 5 Jahren) angehalten sind , Masken zu tragen in der kirchlichen KITA Einrichtung!

Das möchte ich so nicht mehr akzeptieren! Wer ist bereit , mein Anliegen mit aufzugreifen, um etwas in die Wege zu leiten?

Gruß

Hartmut Wihstutz“ – wihstutz@t-online.de

Widerstand tut not!