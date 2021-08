Panoptikum hier, Großes Kino dort.

Das Regime hier wird den letzten Tagen der SED-Herrschaft immer ähnlicher. Merkel-Honecker stellt fest, dass dieser Afghanistan-Einsatz „nicht so geglückt“ war. (Erich wäre neidisch auf soviel Sprachkunst.) Schabowski-Södolf ist ganz hipplig, wann es endlich an die großen Machthebel geht. Die verlogene Visage des Grüß-August der Republik reicht nicht an den nur dämlichen Egon heran (andererseits Letzterer auch nicht an Ersteren) und leise-vergeblich werkelt Hoffnungsträger Laschet-Modrow im Hintergrund.

Gleichzeitig bilden zwei BU-WE-Flieger die Luftbrücke aus Kabul. Mit AKK als Einlasskontrolle. Finstere junge schöne Männer in schlafanzugähnlichem Outfit haben dort ihren stets gaanz langen Finger am Abzug ihres Scheißprügels, den sie zärtlich im Arm halten. („Behandle den Karabiner, wie deine Frau.“) Jetzt treiben sie wohl fünf Millionen „Ortskräfte“ nach Schland.

Dote gibt’s kaum, und das ist auch gut so.

Afghanistan liegt immer noch nahe bei Russland, China, Iran. Und Pakistan.

