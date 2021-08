Fundstück – 4. 8. 2021 – Professor Mattias Desmet

Die entstehende totalitäre Dystopie: Interview mit Professor Mattias Desmet

Desmet ist klinischer Psychologe an der Universität Gent und Psychotherapeut. Was er sagt, gehört zum Kenntnis- und Gedankenreichsten, was mir bisher über die Coronakrise begegnet ist.

Ungeachtet dessen widerspreche ich als dialektisch-materialistischer Philosoph ihm in einigen wenigen wesentlichen Fragen.

Die Fairness und die Hochachtung der Arbeit Anderer lassen mich hervorheben, dass ich auf Prof. Desmet durch den Corona-Ausschuss, Sitzung 63, aufmerksam wurde. Leider habe ich bisher keine deutsche Übersetzung des dort geführten Gesprächs gefunden. Deshalb danke ich in gleichem Maße HaBE, auf dessen Webseite ich den Link zu obigem Interview gefunden habe.