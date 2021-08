nota bene (4) – – – („aussprechen, was ist“*)

Das Wesen der „Krisenlösung“ der Machthaber ist? DIE REDUKTION.

Diese Lösung, die Verringerung, ist – nach Auskunft der Machthaber – gut und macht alle Menschen glücklich. Verringerung u.a. des (konventionellen) Rohstoffverbrauchs, der Energienutzung, der Mobilität, des Fleischkonsums, der Wohnfläche, der Bildung usw.

Die Verringerung ist paradox (was wenig beachtet wird). Sie geht einher mit exzessivem Wachstum der Macht und Machtkonzentration, der Gewaltinstrumente, der Digitalisierung, scientistisch-technizistisch betriebener Wissenschaft, der direkten Verfügung über das menschliche Individuum als biopsychosoziale Einheit, sowie dem wachsenden Verbrauch ausgewählter Rohstoffe als physische Grundlage der vorgenannten Prozesse.

Diejenigen der kapitalistischen Machthaber, die ihr System als „Sozialismus neuer Prägung“ bezeichnen, unterliegen dem doppelten Paradoxon, dass sie den (konventionellen) Rohstoffverbrauchs extrem steigern müssen, um ihn verringern zu können.

Alle diese Verringerungen lösen sich zwangsläufig in EINE Verringerung auf: DIE VERRINGERUNG DES MENSCHLICHEN LEBENS.

In den vergangenen Jahrzehnten (nicht längst vergangenen Jahrhunderten) haben die Machthaber ALLER größeren Länder die Massenvernichtung von Menschen systematisch praktiziert. Es liegen also reichhaltige Erfahrungen in unterschiedlichen Ausprägungen vor. Und die modernen Möglichkeiten sind unermesslich gewachsen. Kommende Programme des „guten Todes“ werden „Unterkomplexität“ vermeiden und mittels neuartigem Knowhow optimiert sein.

Die Programme der Machthaber sind auch in Zukunft Programme von Menschen, nicht von Allmächtigen.

