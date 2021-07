„Pseudopandemie“ von

Iain Davis

in einer leicht kommentierten Übersetzung (und damit hier Gastbeitrag) von

Fidel Poludo

Vorbemerkung zur folgenden Übersetzung:

Sie basiert auf einem Abgleich der durchweg nicht schlechten Übersetzung mit DeepL, die nur selten zu korrigieren war. Der Versuchung, Worte und Passagen durch Fettdruck hervorzuheben, konnte ich mit der Ausnahme von zwei aufeinander folgenden kurzen Absätzen beinahe vollständig widerstehen. Der Versuchung, Bilder oder Meme einzufügen, bin ich dann doch hin und wieder erlegen – nicht nur der dadurch erreichbaren »Auflockerung der Lektüre« (Textwüste) wegen. Meine wenigen Anmerkungen, die einerseits der Klärung von weithin unbekannten Begriffen dienen sollten, dienen an bestimmten Stellen der polemischen Zuspitzung des dort nur Angedeuteten und Gemeinten. Sie sind kenntlich durch ihre NICHT Kursivschrift, im Unterschied zum durchgängig in Kursiv gesetzten Text von Davis. Wer die Übersetzung gegenprüfen möchte, hat über diesem Link Zugang zum »Original« im Internet (Off Guardian):

https://off-guardian.org/2021/06/29/pseudopandemic/

Eine spezielle Begründung dafür, dass ich diesen Text glaubte, als Übersetzung einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen zu wollen, erspare ich mir, indem ich die zwei kurzen, von mir fett hervorgehobenen Absätze einfach an den Anfang stelle. Sie deuten den Stellenwert an, den dieser Text in dem Versuch darstellen könnte, dem »realen Gesamtbild« dessen, was uns gerade widerfährt, auf die Spur zu kommen. Die einen nennen es »Menschheit in der Krise«, andere ziehen den Begriff eines »Dritten Weltkriegs gegen die gesamte Menschheit« vor. Beide überschneiden sich in ihren Bedeutungsinhalten und sind mit Sicherheit im realen Gesamtbild zu verorten wie übrigens auch in dem übersetzten Text »Pseudopandemie«:

»Die Pseudopandemie war geplant, um zu einer vollständigen Umgestaltung unserer Kultur und Gesellschaft zu führen. Sie hat unsere Beziehung zu Regierungen unwiderruflich verändert, hat katastrophale wirtschaftliche Störungen verursacht, den globalen Handel zum Erliegen gebracht und Millionen von Menschen in die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen getrieben. Die Pseudopandemie war die Eröffnungssalve in einem globalen Staatsstreich.

Der neue pseudopandemische Biosicherheitsapparat wurde entwickelt, um unser Verhalten zu kontrollieren, während wir durch eine globale Transformation gezwungen werden. Diejenigen, die hinter der Pseudopandemie stehen, beabsichtigen, das Internationale Währungs- und Finanzsystem (IMFS) zu verändern und eine globale Governance in Form einer Technokratie zu etablieren. Technokratie ist ein neofeudales, totalitäres System, das auf kommunitären Prinzipien basiert.«

Pseudopandemie

Covid 19 war und ist eine Pseudopandemie. Sie war die grobe Übertreibung der Bedrohung durch eine Atemwegserkrankung mit geringer Sterblichkeit, vergleichbar mit der Grippe. Die Pseudopandemie war eine psychologische Operation (psy-op), um die Öffentlichkeit zu terrorisieren. Ziel war es, die Bevölkerung an das drakonische System der staatlichen Unterdrückung zu gewöhnen, indem man sie mit den Mechanismen eines Biosicherheitsstaates vertraut machte. Die Pseudopandemie basierte auf einer grippeähnlichen Krankheit, die, unabhängig von ihrem Ursprung, keine Krankheit war und ist, die legitimerweise als Ursache für eine »Pandemie« angesehen werden kann. Die einzige Möglichkeit, sie jemals als solche zu bezeichnen, war die Streichung jeglichen Hinweises auf Sterblichkeit aus der Definition der Weltgesundheitsorganisation. COVID 19 ist eine Krankheit, deren Sterblichkeits Altersverteilungsprofil von der normalen Sterblichkeit nicht zu unterscheiden ist. Im Gegensatz zur Influenza, die überproportional viele junge Menschen betrifft, war und ist COVID 19 eine völlig unauffällige Krankheit, was die Lebensbedrohung angeht.

Hätte man dann nicht die politische Theatralik aufgeführt und die Propaganda der Mainstream-Medien angeworfen, die in China ihren Anfang nahm, hätte niemand außerhalb der Ärzteschaft und der an COVID 19 Erkrankten etwas von dieser Krankheit mitbekommen.

Die Illusion eines überforderten Gesundheitswesens wurde durch eine massive Reduzierung der Kapazitäten und des Personals geschaffen, während gleichzeitig die Gesundheitsversorgung so umgestellt wurde, dass jeder, der sich mit einer Atemwegserkrankung vorstellte, als Träger der Viruspest behandelt wurde. In Wirklichkeit gab es während der Pseudopandemie eine ungewöhnlich niedrige Belegung der Krankenhausbetten. Aufgrund der zusätzlichen Richtlinien und Prozeduren, die auf sie gehäuft wurden, wurde das Gesundheitswesen jedoch in Unordnung gebracht.

Dies wurde kombiniert mit der Verwendung von Tests, die nicht in der Lage waren, irgendetwas zu diagnostizieren, als was zum Beweis für einen COVID 19 »Fall« sich eignen würde. Dies ermöglichte es den Regierungen auf der ganzen Welt, absurde Behauptungen über die Bedrohungslage aufzustellen. Sie verließen sich dabei durchweg auf gefälschte, also Pseudo-Wissenschaft und Junk-Daten. Da symptomatische Erkrankungen und die daraus resultierende Sterblichkeit relativ gering waren, behaupteten sie, dass Menschen ohne jegliche Krankheitsanzeichen (die Asymptomatischen) die Ansteckung verbreiten würden. Das war grober Unfug. Es gab keinen Beweis dafür, dass die Asymptomatischen irgendjemanden ansteckten. Diejenigen, die das Risiko einer schweren Erkrankung hatten, waren die kleine Minderheit von Menschen, die – oft aufgrund ihres Alters – bereits schwere Komorbiditäten hatten.

Die massenhaften Hausarreste (Lockdowns) und andere Maßnahmen, wie das Tragen von Gesichtsmasken, wurden dann eingesetzt, um das Infektionsrisiko zu erhöhen, die breite Immunität der Bevölkerung zu senken und den falschen Eindruck einer außergewöhnlichen Bedrohung der öffentlichen Gesundheit zu erwecken. Die Abschaffung der Gesundheitsfürsorge für jede andere Krankheit, einschließlich Krebs und ischämischer Herzkrankheiten (»stabile Agina Pectoris«), verbunden mit den Gesundheitskosten durch zunehmende Deprivation und immunsuppressive Maßnahmen, wurden dann ausgenutzt, um die Illusion einer Pandemie zu verstärken.

Das bedeutet nicht, dass COVID 19 keine Menschen tötete, aber diejenigen, die an der Krankheit starben, waren ein kleiner Prozentsatz der behaupteten Gesamtzahl. COVID 19 hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Gesamtmortalität. Der Anstieg über einen der niedrigsten jemals erreichten 5-Jahres Durchschnittswerte der Sterblichkeit wurde hauptsächlich durch den Rückzug von Gesundheitsdiensten verursacht, da immer mehr Menschen in ihren eigenen Häusern oder in überlasteten Pflegeeinrichtungen starben, ohne die übliche medizinische Betreuung zu erhalten. Trotz dieser Bemühungen war die Sterblichkeit im Jahr 2020 immer noch nur die 9. höchste in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts und eine der niedrigsten altersstandardisierten Sterblichkeitsraten der letzten 50 Jahre. COVID 19 stellte praktisch kein Risiko für Menschen im erwerbsfähigen Alter und überhaupt kein Risiko für junge Menschen dar. Es gab keine Hinweise darauf, dass Kinder gefährdet waren oder ein Risiko für sie bestand. Die Schulschließungen waren Teil der Pseudopandemie-Psy-op. Sie erweckten den irreführenden Eindruck eines Notfalls und lieferten eine betrügerische Rechtfertigung für die Impfung von Kindern. Die Pseudopandemie war geplant, um zu einer vollständigen Umgestaltung unserer Kultur und Gesellschaft zu führen. Sie hat unsere Beziehung zu Regierungen unwiderruflich verändert, hat katastrophale wirtschaftliche Störungen verursacht, den globalen Handel zum Erliegen gebracht und Millionen von Menschen in die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen getrieben. Die Pseudopandemie war die Eröffnungssalve in einem globalen Staatsstreich.

Der neue pseudopandemische Biosicherheitsapparat wurde entwickelt, um unser Verhalten zu kontrollieren, während wir durch eine globale Transformation gezwungen werden. Diejenigen, die hinter der Pseudopandemie stehen, beabsichtigen, das Internationale Währungs- und Finanzsystem (IMFS) zu verändern und eine globale Governance in Form einer Technokratie zu etablieren. Technokratie ist ein neofeudales, totalitäres System, das auf kommunitären Prinzipien basiert.







Uns wird die Illusion einer partizipatorischen Demokratie angeboten werden, die sowohl unsere Teilnahme, als auch den Glauben an eine »Zivilgesellschaft« erfordert. Die Zivilgesellschaft wird wie ein »Stakeholder« in einem technokratisch organisierten Unternehmen sein, der es als »Zivilgesellschaft« nur erlaubt sein wird, Politiken zu verfolgen, die zentral und auf globaler Ebene geltend festgelegt werden.

(Uns wird ein Stück – oder ein Krümel – des Kuchens zugesichert, unter der stillschweigenden Voraussetzung, dass wir Konditor wie Rezeptur nie auch nur im Geringsten in Frage stellen.)

Instrumentell angewandte Psychologie wurde während der gesamten Pseudopandemie benutzt, um unsere »Wahlumgebung« zu fixieren und zu framen. Wir wurden konditioniert zu glauben, dass das Befolgen der Regeln die verantwortungsvolle und moralische Wahl sei. In Wirklichkeit wurde unser Verhalten mit dem Ziel verändert, um unsere Befolgung der Diktate des Biosicherheitsstaates sicherzustellen und die Gesellschaft auf den Übergang zur Technokratie vorzubereiten.

Das neue globale IMFS (Internationales Währungs- und Finanzsystem) baut auf dem Kohlenstoffhandel (Co2) auf – ein 120-Billionen-Dollar-Markt für Kohlenstoffanleihen ist derzeit im Aufbau. Vermögenswerte sollen in Bezug auf ihre Stakeholder Capitalism Metrics (ihren mittels einer vordefinierten quantitativen Werteskala zu bemessenen Wert) definiert, die Investitionen in Abhängigkeit von ihrem Umwelt-, Sozial- und Governance-Score (ESG) bewertet werden. (Alles schon jahrzehntelang in vollem Gange, wie uns Rosa Koire, jüngst überraschend verstorben, in ihrem Buch »Behind the Green Mark« wohl weitestgehend vergeblich wie eindringlich gewarnt hat.) Diese Metriken wurden vom Weltwirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit den Zentralbanken, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und anderen Stakeholder-Kapitalisten, wie der Investmentfirma BlackRock, entwickelt. Das globale System der Zentralbanken, an dessen Spitze die BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) steht, »geht direkt« vor (Ein Wortspiel als Anspielung auf seine in diesem und den zwei folgenden Absätzen näher erläuterte Finanzstrategie (des Deep States) namens »Going Direct«), indem es die Regierungspolitik direkt finanziert. Sie haben die Geldpolitik mit der Fiskalpolitik verknüpft, was die ultimative Kontrolle aller Staatsausgaben durch die BIZ bedeutet. Das Financial Services Board der BIZ reguliert ESG’s (»Environment Social Governance«) und bestimmt den Wert von nachhaltigen Finanzanlagen.

Auf diese Weise wird die globale Technokratie die Fortsetzung des Vetternwirtschaft-Kapitalismus ermöglichen, da nur die richtigen Akteure das genehmigte ESG-Rating (das sich anmaßt, die alleinige Definitionsgewalt darüber zu beanspruchen, was als »grün & umweltfreundlich & nachhaltig, sozial verträglich und vorteilhaft zu gelten hätte) erhalten werden. Diejenigen, die den autoritär erlassenen Kriterien nicht entsprechen, werden nicht in der Lage sein, das benötigte Investitionskapital zu beschaffen und werden aus dem Geschäft gedrängt werden. »Going direct« begann, bevor die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine globale Pandemie ausrief. Alle wirtschaftlichen und finanziellen Reaktionen auf die Pseudopandemie, wie z. B. Urlaubs- und Unterstützungspakete für Unternehmen, wurden als Teil des »Going Direct«-Plans im August 2019 beschlossen.

Die sogenannte Konjunkturbelebung durch Quantitative Easing (QE) ist ein Betrug. Er basiert auf der ungezügelten Monetarisierung von Schulden in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. »Going Direct« bedeutet, dass die toxischen Schrottpapiere der Finanzinstitute in die Bilanzen der Zentralbanken übernommen wurden. Auf diese Weise wurden unvorstellbare Mengen an öffentlichen Schulden geschaffen, die nie und nimmer zurückgezahlt werden können und werden. Das aus dem Nichts geschaffene QE-Geld wurde zur fortgesetzten Bereicherung der richtigen Interessengruppen in die Finanzmärkte gepumpt. Die enorme Ausweitung der Geldmenge wird in Kürze zu einer Hyperinflation führen. Die Massenarbeitslosigkeit, die als Folge der Austerität auftreten wird, verursacht sowohl durch die schwindelerregende Höhe der Schulden als auch durch unseren Übergang zu einem neuen IMFS, wird eine Stagflation erzeugen. (eine ökonomische Mischung aus Stagnation und Inflation. Das bedeutet, dass die konjunkturelle Lage durch eine nicht wachsende Wirtschaft in Kombination mit einer herrschenden Unterbeschäftigung gekennzeichnet ist. Erstmals ist das Phänomen der Stagflation während des Ölpreisschocks in den 1970er-Jahren aufgetreten. Als wichtigste Ursache für Stagflation gilt die Unvereinbarkeit von Verteilungsansprüchen und dem Inlandsprodukt.)

Die neue Netto-Null-Kohlenstoff-Wirtschaft wird permanente Austerität für die Mehrheit bedeuten. Das Technat (ich vermute in dieser eigenwilligen Begriffsbildung eine Anspielung auf die feudal-islamische Variante des Kalifats) wird ein universelles Grundeinkommen (UBI) oder eine Variante des Konzepts bereitstellen, das in der digitalen Währung der Zentralbank (CBDC = Central Bank Digital Currency) (vereinfacht ausgedrückt: der Einstieg in eine bargeldlose Geld-Welt) ausgezahlt wird. Dies bedeutet, dass niemand sein eigenes Geld haben wird, außer den ausgewählten Interessengruppen, da alle Transaktionen von den Zentralbanken überwacht und kontrolliert werden.

Diejenigen, die sich der neofeudalen Autorität des korporativen Stakeholder-Technats widersetzen und sich weigern, die auferlegten Biosicherheitsverpflichtungen zu erfüllen, werden ihre CBDC eingeschränkt oder abgeschaltet. Die Pseudopandemie hat den Rahmen für den Biosicherheitsstaat geschaffen, der unser aller Leben kontrollieren wird. Die Impfpässe sind das Tor zur vollständigen biometrischen Identität für jeden Bürger im neuen normalen Technat.

Wir werden aufgefordert, unseren biometrischen Ausweis auf Verlangen vorzuzeigen. Der Zugang zu Waren und Dienstleistungen wird überwacht und auf Wunsch des Technats eingeschränkt. UBI (Universal Basic Income = Universales Grundeinkommen) und CBDC in Kombination mit der biometrischen ID werden unsere Compliance (angepasste Gefügigkeit) sicherstellen. Die zentralen Planer des Technats werden das KI-gesteuerte System überwachen (d.h. Sie werden sich weder die Hände schmutzig machen, noch sich zwanghaft jeden Abend das Blut von den Händen waschen müssen, weil das ja weit genug entfernt spritzt und von seelenlosen auf 0 oder 1 – »Alles oder Nichts!« – »Tod oder Leben« programmierten Robotern übernommen wird), das automatisch die Freiheiten derjenigen einschränkt, die sich den von den Stakeholder-Kapitalisten erlassenen Regeln widersetzen.

Geld, wie wir es derzeit verstehen, wird von den Hintermännern der Pseudopandemie nicht mehr benötigt. Die Netto-Null Kohlenstoff-Ökonomie ermöglicht es ihnen, die Kontrolle über das »globale Gemeingut« zu übernehmen. Das bedeutet, dass sie die Herrschaft über alle natürlichen Ressourcen der Erde haben werden. Alles Land, die Ozeane, die Atmosphäre und sogar der Weltraum werden über die Metriken des Stakeholder-Kapitalismus in Vermögenswerte umgewandelt. Wir werden nicht nur kein eigenes Geld mehr haben, sondern ohne die Erlaubnis des Technats auch keinen Zugang zu den Ressourcen, die wir zum Überleben brauchen. Obwohl dieses System der Technokratie seit mehr als einem Jahrhundert geplant wurde, war es der finanzielle Zusammenbruch im Jahr 2008, der die pseudopandemischen Planer dazu veranlasste, das Tempo der Transformation zu erhöhen. Die Monetarisierung von Schulden war lange Zeit die Quelle ihrer Autorität gewesen, aber dieses IMFS war unhaltbar. Da alles Geld aus Schulden bestand, war sein letztendlicher Zusammenbruch unvermeidlich. Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab, wurde 2008 überschritten.

Mit ihrem »Going Direct«-Plan war die Bühne für die Pseudopandemie bereitet. SARS-CoV-2 bot die perfekte Gelegenheit dafür und die Kernverschwörer hinter der Pseudopandemie hatten sich ausgiebig auf die Operation vorbereitet. Wir wurden dann von einer Propagandakampagne der Mainstream-Medien überrollt und die Informationskriegsführungseinheiten des Militärs wurden eingesetzt, um unsere »Wahlumgebung« (die Beschränkung auf das, was uns zur »Wahl« großzügig überlassen werden kann, weil innerhalb dieses beschränkten Bereiches ihre Ziele nicht gefährdet sind) zu kontrollieren.

Wissenschaftliche und medizinische Zweifel wurden zensiert, während die Aussetzung der normalen demokratischen Prozesse ausgenutzt wurde, um den Biosicherheitsstaat einzuführen. Gesetze wurden verabschiedet, die es der Regierung erlaubten, jedes Verbrechen zu begehen, das sie in Verfolgung der kapitalistischen nachhaltigen Entwicklungsziele der Interessengruppen wünschte. Gesetze zur Beendigung des Rechts auf Protest und zur Zensur der freien Meinungsäußerung bewegen sich unwidersprochen durch die Legislative, während nationale Regierungen, die nicht mehr als Stakeholder-Partner innerhalb der neuen normalen Technokratie sind, uns auf den kommenden Technat vorzubereiten haben.

Für die Kernverschwörer der Pseudopandemie ist dies die Verwirklichung ihres lang gehegten Traums von einer globalen Regierung. Sie sind durchdrungen von der Mythologie der Eugenik und der Bevölkerungskontrolle. Wenn sie erst einmal die totale Kontrolle über das globale Gemeingut haben, werden sie uns als Konsumenten nicht mehr brauchen und sind auf eine signifikante Bevölkerungsreduktion aus.

So irrsinnig das alles klingt, die Beweise, die in »Pseudopandemie« erforscht wurden, sind überwältigend. Wir stehen vor einem globalen Neofeudalismus, wenn wir nicht jetzt handeln. Hierin liegt unsere Hoffnung.

Die Kernverschwörer haben keine wirkliche Macht. Es ist eine Illusion, die sie verzweifelt aufrechterhalten wollen. Sie investieren Milliarden in Propaganda, hybride Kriegsführung und Sicherheitssysteme, weil sie Angst haben, dass wir merken, was sie tun.

Ihr Plan kann nur gelingen, wenn wir ihre Lügen glauben und ihre Befehle befolgen. Wenn wir das nicht tun, gibt es nichts, was sie dagegen tun können.

Wir können die Welt zurücksetzen.

»Pseudopandemie« ist das neue Buch von Iain Davis.