Mit Zittern ohne Zagen

Kommendes Unheil kündigt Merkel mit großer Verlässlichkeit an.

Geht es um weniger Wichtiges, befiehlt sie einfach, und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Kemmerich-Thüringen, kann ein Lied davon singen. In anderen Fällen drückt sie es verschwurbelter aus, um nicht zu sagen: orakelhafter („Uns steht ein schwerer Winter bevor.“ sagt sie im November 2020 und noch einmal im Januar 2021). Wirklich Bedeutendes aber beschweigt sie und verrät es wider Willen.

So geschehen vor zwei Jahren, als die Vorbereitung der Plandemie in ihre heiße Phase eingetreten war. Wir waren ahnungslos, nicht aber Merkel. Eingebunden in eine straffe Terminkette – 8.5.2019 – 8.9.2019 – 18.10.2019 (Wer mag, darf auch noch den 10.9.2019 und 10.10.2019 dazurechnen, als Biontech quasi über Nacht etliche 100 Millionen schwerer wurde.) arbeitete ihr Geist in eiserner Dienstbereitschaft. Nur das Fleisch hat gezittert.

Dreimal durften wir das Schauspiel bewundern – ein halbes Jahr, bevor Heulen und Zähneklappern Sache von Millionen Menschen wurde.

18.6.2019:

26.6.2019:

10.7.2019:

Schauen wir auf Merkel. Am 9. 7. 21 steigt Cyber Poligon 2021. Was folgt? Was droht, wenn wir sie endlich los sind?