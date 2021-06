„Youtube hat zensiert“ – „Youtube hat gesperrt“

Solche Sätze hört man häufig. Auch ich habe in meinem gestrigen Posting angeprangert, wie Youtube Geschichtsbilder verzerrt.

Warum frage ich nicht, WER zensiert, WER sperrt?

Es sind Personen, die solche Entscheidungen treffen. Natürlich verwenden sie dabei Hilfsmittel, Werkzeuge, lassen Algorithmen ablaufen usw. Aber die Verantwortung liegt bei ihnen, konkreten Menschen in ihren Verbindungen.

Sie sind politisch verantwortlich. Aber niemand zieht sie zur Rechenschaft. Wir kennen sie nicht. Wir fragen noch nicht einmal.

Wir ahnen, dass da Macht funktioniert. Es kann eigentlich nicht anders sein. Doch wir sehen keine Mächtigen in Aktion, und Eingriffsmöglichkeiten haben wir schon gar nicht. Alles was geschieht, geschieht innerhalb eines mehrfach gekapselten Getriebes, das „wir Automobilisten“ a) in einem lichten Moment hilflos anstarren aber b) im Normalfall überhaupt nicht wahrnehmen.