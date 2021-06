HK – ein überragender Künstler!

„La fin du Moi, le début du Nous“

Jeder, der sich wirklich interessiert, kann mit Hilfe einer automatischen Übersetzung den Sinn der Worte verstehen und die Schönheit der Dichtung erahnen.

Quand on est fragile Qu’on d’vient vieille ou vieux On fait pas c’qu’on veut On se tient tranquille !

Quand on est fragile On reste bien sage Tout près du chauffage À son domicile

Au fond de son lit Ou devant sa télé Sur son canapé Et des mots croisés

Des aiguilles et du fil Sous sa couverture On joue pas les dur.es Quand on est fragile

Et ne pas omettre Les jours où dehors Ça chauffe un peu fort De fermer vos fenêtres

Il y a des objets Qui pourraient voler On ne sait jamais Fermez vos volets

Quand on est fragile On fuit le danger On ne s’approche pas des chiens enragés C’est pourtant facile !

Mieux vaut rester seul.e Loin des imbéciles Qui ouvrent grand leur gueule Aux desseins hostiles

Quand on a votre âge On crie pas comme ça Faut tourner la page Madame, de vos vieux combats

On ne se rebelle pas Et ! on ne bêle point On ne lève pas le poing On lève le doigt

Quand on est fragile On apprend à se taire Et puis à laisser faire On est pas puéril

On est exemplaire On fait pas la grève Et puis on se lève On reste pas par terre

Là, le corps gisant À pisser le sang C’est pas des manières Madame ! Quand on est grand-mère

Song, der sich auf die Geschichte der ATTAC-Aktivistin Geneviève Legay bezieht, die während einer Demonstration im März 2018 von einem Gendarmeriegeschwader angeklagt und schwer verletzt wurde. Während sie noch ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sagte der Präsident der Republik: „Wenn man zerbrechlich ist, tut man es nicht zu einer als verboten erklärten Demonstration gehen“.