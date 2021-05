Wie geheim sind Vovonia und Deutsche Wohnen?

Falls Schlafmichel so fragte, würde ihm sein Gänseliesel fröhlich Auskunft geben: „Überhaupt nicht! Schalte das Info-Radio an – „Wir lieben das Warum?“- !. Seit gestern wird von morgens bis abends über diese Konzerne informiert.“

Schlafmichel aber genügt das nicht, und so will er sich bei Wikipedia schlau machen. Eigentlich will er nur wissen, welcher Milliardär oder welche Milliardärin gerade sein (oder ihr) Kleingeld zählt. Ist z. B. Frau Klatten dabei oder Opa Aldi?

Nein, auch wenn Du Wachmichel geworden bist, das erfährst Du nicht!

Magst Dir merken, dass BlackRock 8,3% der Aktien von Vovonia hält. Ein norwegischer Staatsfond hält 6,2%. Und dann wird’s vollends dunkel: 82,6% sind in Streubesitz. Sei nicht so neugierig!

Witzig ist die regionale Verteilung der Aktionäre. In Deutschland sitzen gerade mal 8,6%. Die Briten sind erstaunlich dicke drin, 24%. Hier ein Screenshot dieser Vovonia-Seite:

Blickt man auf die Aktionärsstruktur der Deutsche Wohnen, wird man genauso schlau. Im 254-seitigen Geschäftsbericht von 2020 gibt es dazu auf Seite 12 eine siebenzeilige Tabelle. Wir erfahren, dass schon wieder oder immer noch? BlackRock 11,5% hält, ein anderer US-Konzern 10% und der norwegische Staatsfonds knapp 7%. Der Streubesitz macht 64% aus. Alles klar, Opa-Kommissar? Hast Deine Zeit verplempert mit etwas, das sowieso niemanden interessiert.

+++

Eine Fee – unbekannt ob es eine gute oder eine böse war – hatte einst den Kindern goldene Schlüsselchen geschenkt. Damit haben sie gerne gespielt. Doch mit der Zeit sind die verloren gegangen. Es sucht auch keines mehr. Denn nun ist auch die Erinnerung an die merkwürdigen Glanzstücke gestorben. Außerdem sind Smartphones viel aufregender. Alles Übrige ruht in der Mutter Erde.