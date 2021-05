Das Impfen gegen Corona und seine Nebenwirkungen nehmen bisher hier im Blog nur wenig Raum ein. Das geschieht nicht aus Desinteresse oder weil ich das Thema für belanglos halten würde.

Das Gegenteil ist der Fall.

Ich fürchte, dass das Thema sehr bedeutend ist, sehe mich aber nicht in der Lage, es solide zu überblicken. Den erstbesten Spekulationen mochte ich nicht aufsitzen, und ausführliche Stellungnahmen von vertrauenswürdigen Fachleuten haben mir bisher gefehlt.

Luc Montagnier ist mit Sicherheit Fachmann und wohl kaum Verschwörer. Er hat sich am 13.5. in diesem interview geäußert, über das am 18. 5. 21 hier berichtet wurde. (Ich wurde durch Reitschuster darauf aufmerksam, der eine Zusammenfassung des Wichtigsten liefert.)

Und hier noch ein einfaches, ein sprachloses Video, das zu Denken gibt:

Das Video zeigt für 89 Länder, wie sich die Todesrate nach Impfung verändert. Ich habe die Ergebnisse ausgezählt: In 70 Ländern steigt die Todesrate nach der Impfung. In 13 Ländern bleibt sie mehr oder weniger gleich (d. h. im erwartbaren Bereich) und in sechs Ländern ist sie (etwas) gesunken.