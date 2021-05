Erlebnis des Tages – 21. 5. 2021

Es ist nicht mein Erlebnis, sondern von einem Teilnehmer des Gelben Forums geschildert:

„Der Irrsinn beginnt jetzt erst. Wer sich nicht unterwirft, bekommt keinen Zutritt…

Weil ich mich für die Kosten des Materials einer Katzenleiter informieren wollte, bin ich mit dem Rad zum Baumarkt (riesen Baumarkt) hier in Frankfurt/Main (seit drei Tagen Insidenz unter 100) gefahren.

Dappische Maske aufgesetzt und wollte rein. Ein ca. 2 Meter grosser und ebenso breiter Mann am Eingang fordert Impf- oder Testnachweis…

Hatte ich natürlich nicht und mir wurde der Einlass verweigert…

Also unterwerft Euch oder werdet ausgeschlossen…Ich schliesse mich selbst aus und werde Wege finden!“

Mein Erlebnis ging so:

Ich will Montagematerial für einen Türeinbau kaufen, fahre zum Globus-Baumarkt Germendorf. Maulkorb aufgesetzt und will reingehen. Vor dem Eingang ein enorm großes Zelt. An dem steht „Testen“. Darin sind zwei Typen, die ich kaum wahrnehme. Ich, nicht rechts, nicht links guckend, spute mich, mit dem Einkaufswagen dem Eingang zu. Kein Kontrolleur. Geschafft, bin drinnen.

Jetzt also zum Einkaufen gehen mit der Spannung: Klappts, klappts nicht?

Zugleich erlebte ich, dass vor’m Netto und vor einem Fleischerladen keine Testhürden aufgebaut waren.

Die Schweine wollen es schrittweise durchsetzen.

Was er oben schrieb, teile ich:

„Also unterwerft Euch oder werdet ausgeschlossen…Ich schliesse mich selbst aus und werde Wege finden!“