heiß und kalt

Man kann feststellen: „Es wird heißer.“ Einen Verursacher hat man nicht auf dem Schirm.

Oder man sagt: „Es wird geheizt.“ Dann muss es einen oder mehrere Heizer geben; wenn auch vielleicht noch unbekannte.

Realistisch ist wohl die Annahme, dass es beides gibt: Heizer, die bewusst anheizen und Leute, die nur merken, dass sie immer mehr schwitzen und die nun versuchen, sich dessen irgendwie zu erwehren.

Ich zähle mal paar Signale für steigende Hitze auf:

In Frankreich sagen Militärs, dass das Fass bald überläuft. Deswegen verwarnt, wiederholen sie es nachdrücklich (hier).

Israel und Gaza sind wieder einmal im Clinch. Aber es gibt etwas Neues: Lynchaktionen zwischen israelischen Bürgern (hier)!

In Deutschland ist die Temperatur ‚runtergeregelt. Aber es (man?) köchelt auch hier oder hier. Und wenn nicht heute, dann morgen.

Auch der Cyberangriff auf eine US-Pipeline passt ins Bild.

Eilig wird die GGG-Apartheit vorangetrieben.

Geimpft! Getestet! Genesen! – oder Du bist ein Mensch zweiter Klasse.

Schritt für Schritt wird die BRD in eine Diktatur überführt.

Zugleich scheint sich etwas „abzukühlen“ – der Markt.

Nein, ich meine nicht den Finanzzauber der Börsen, wo die Gewinne „explodieren“. Ich meine den realen Markt, auf dem der kleinen Mann einkauft.

Einer drückt es in einem Forum so aus: „Währenddessen braut sich fast unbemerkt anderes Unheil zusammen: In den letzten 10 Tagen: Supermarkt leer mangels Lieferung, Zement ausverkauft mangels Lieferung, Bauholzlücken im Baumarkt, Ford Kurzarbeit mangels kleiner Chip, ebenso Porsche. Ich hörte im Auto, mangels Holz können keine Paletten mehr gebaut werden und unsere gesamte Lieferinfrastruktur funktioniert nur mit Paletten.“ Mir ist das im Alltag auch schon begegnet. Morgen bin ich im Baumarkt und werde mich umschauen.

Hitze dort und Kälte hier – das gibt das perfekte Gewitter. Dagegen braucht man die Diktatur.