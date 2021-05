Mit Corona setze ich mich auseinander, seit mich die ersten Meldungen erreichten. (Mein erstes Posting, „Fundstück“ betitelt, veröffentlichte ich am 27. Januar 2020.) Mit einer grundsätzlich kritisch-prüfenden Einstellung habe ich mir Orientierung erarbeitet. Das Ergebnis hatte zwei Seiten:- Ja, die Erkrankung durch das Virus existiert. Ja, es gibt schlimme, tödliche Krankheitsfälle. Doch die weltweite Pandemie, die nationalen epidemischen Notstände sind gemacht. Sie gehorchen einem politischen Kalkül.

Seitdem habe ich alle Kraft darauf verwandt, das zu erhellen, was sich mit und hinter der „Plandemie“ abspielt. Welche Kräfte sind es, die den Boden zum Schwanken bringen, auf dem wir uns mühsam halten?

In der gleichen Zeit brachten es meine Lebensumstände mit sich, dass ich immer bei guter Gesundheit war. Alle meine Lieben, Verwandten, Freunde waren und sind gesund oder waren schlimmstenfalls vorübergehend von kleineren Infektionen beeinträchtigt. Mehr noch: Unter allen meinen Bekannten, unter allen Menschen meines Gesichtskreisest, war bisher keiner schwer erkrankt.

Das hat sich jetzt geändert. Liebe Freunde haben den CoronaTod ihrer lieben Freundin Maja zu beklagen.

Wir, meine Frau und ich, kannten Maja nicht persönlich. Doch wir möchten innehalten und den tiefen Schmerz, den unsere Freunde fühlen, in unserem Geist und Herz mittragen.

Und wir geben Matthias Heintz das Wort:

„Liebe Freunde der Kultur und alle, die Maja in ihr Herz geschlossen haben,

heute früh, am 1. Mai, ist unsere liebe Freundin Maja Müller Bula im Alter von 45

Jahren gestorben. Sie reiht sich nun traurigerweise in die unendlich lange Reihe von

Menschen ein, die an diesem perfiden Corona-Virus gestorben sind.

Sie hinterlässt ihren Partner und ihre zwei Kinder und viele, viele Freunde und

WegbegleiterInnen, die Majas Lebendigkeit, ihre Kreativität, ihren ausströmenden

Optimismus, ihren Humor und ihre Liebe zum Leben mehr als zu schätzen wussten.

Maja war mit dieser Persönlichkeit in gleicher Weise Künstlerin, engagierte

Schauspielerin und Regisseurin. Wer ihr Schauspiel auf der Bühne erleben durfte, der

konnte diese Leidenschaft und Lebendigkeit und ihren Facettenreichtum unmittelbar

spüren. Die Inszenierungen des Ensembles der „Stillen Hunde“, zu dem Maja über Jahre

gehörte, das hautnahe Erleben ihres Schauspiels u.a. im Schloss Rittmarshausen, sei es

im „Macbeth“ oder im „Tartuffe“, um nur zwei Beispiele zu nennen, werden unvergessen

bleiben.

Aber auch Majas Programme mit dem Gitarristen Andreas Dücker im Apex bzw. in

unserem Programm „KulturohneGleichen“, beispielsweise ihr Brecht-Liederabend „Über

die Verführung von Engeln“, die eindrückliche szenische Lesung „Damit wir uns nicht

verlieren“ zum Briefwechsel zwischen Sophie Scholl und Fritz Hartnagel (u.a.

gemeinsam mit Christian Römer), die mich persönlich besonders beeindruckt hat, und

die nicht minder eindrücklichen szenischen Online-Lesungen mit Christian Römer in

dessen Programmreihe „Vorlesekunst“, zuletzt mit Heinar Kipphardts „Bruder

Eichmann“, all das bildet nur einen Ausschnitt aus der reichhaltigen Schauspielkunst

Majas.

Daneben war Maja ebenfalls eine engagierte Regisseurin und Schauspielpädagogin, die

neben ihrem Wirken an der Schauspielschule in Kassel in unserem Kulturverein

Rittmarshausen die Theatercompagnie Gleichen gegründet hatte. Wer im vergangenen

Jahr die erste Aufführung der Compagnie, Shakespeares „Was Ihr wollt“, unter der

Leitung von Maja erleben durfte, dem wird deutlich geworden sein, wie sehr sie

Menschen unterschiedlichen Alters für das Schauspiel zu begeistern wusste und wieviel

Mut sie diesen mit auf den Weg gegeben hat.

Was ich hier schreibe, sind nur Auszüge aus Maja Müller Bulas reichhaltigem

künstlerischen Wirken. Wer mehr wissen möchte, der möge ihre Webseite einsehen. Dort gibt es auch eine Fotogalerie, die Majas Lebensfreude und Lebendigkeit zum Ausdruck bringt.

Wir, ihre Freunde, unser Kulturverein, wir können diesen Verlust noch gar nicht fassen.

Etwas über und vor allem für Maja aufzuschreiben, ist mein erster Versuch damit

umzugehen. Nur der Schmerz frisst sich langsam durch und das Mitfühlen mit ihrer

Familie. Aus dem Hintergrund vernehme ich leise die Frage nach dem „Warum“. Aber

mir erscheint diese Frage immer öfter absurd. Es ist dieses Virus, ein Naturereignis,

kalt und nüchtern. Es ist, wie es ist.

Ich weiß, dass Maja noch so viele Pläne, Projekte und so viele Ideen hatte. Sie würde uns

sagen: „Nehmt die Tage, die Euch geschenkt sind, Tag für Tag, bringt Euch ein, seid

füreinander da, gestaltet und genießt das Leben.“ Das kann ich mir jedenfalls so

vorstellen und es tröstet mich. Und so möchte ich mit Euch und mit Maja im Herzen die

Kultur und das Leben weitergestalten.

Matthias Heintz

Kulturverein Rittmarshausen e.V. Gleichen, den 1. Mai 2021