Klemmt’s im Testgeschäft?

Durch diese Meldung habe ich überhaupt erst mitgekriegt, dass ja bereits eine kleine feine Testindustrie existiert.

Ein Herr Neumeier betreibt als Geschäftsführer die Firma Covimedical, („Führender Testzentrumbetreiber“) die sich ein gehöriges Stück vom Testkuchen abschneiden will. Das „Startup“ hat, soweit ich auf die Schnelle ermittelt habe, seit Dezember Testzentren eröffnet und betreibt inzwischen bundesweit deren 60 und beschäftigt 1100 Leute.

Allein zwischen 8. März und 1. April hat man 150.000 kostenlose „Bürgertests“ durchgeführt aber noch keinen müden Euro vom Bund, den kassenärztlichen Vereinigungen oder wem auch immer gesehen. In einem Offenen Brief wendet sich Testpionier (Schlau)Neumeier an die Herren „Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, sehr geehrter Herr Minister Klose, sehr geehrter Herr Dastych, sehr geehrter Herr Dr. Starke“ um Unterstützung, damit er weiterhin die patriotischen Testleistungen für die Coronapolitik der Bundesregierung erbringen kann. Vier Millionen hat er bisher vorgeschossen. Und nun? Mich würde nicht wundern, wenn er mit Gewinn in bescheidener zweistelliger Millionenhöhe für seine Monats-Bürgertest-Leistung gerechnet hat.

Mit 20.000 Tests am Tag, „Tendenz stark steigend“, sei man dabei. Rechnen wir mit lächerlichen 10 € Gewinn pro Test, so sollte, dank Virus, dem findigen Kleinunternehmer („bisher Veranstaltungsbranche“) die Butter auf dem Brot nicht knapp werden.

Die angeschriebenen Minister sollten sich wirklich sputen. Jeder weiß doch:

Reichlich Tests = reichlich Fälle = hoher Inzidenzwert!

Noch Fragen?