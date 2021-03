Es ist passiert.

Hab’s lange kommen sehen, monatelang, sogar jahrelang. Hab‘ damit manchmal kokettiert. Wird zwar passieren, auch mir, war mir klar. Aber ganz ernst zu nehmen war es nicht, so wie mich fühlte. Andererseits wollte ich nicht über mein Maß hinausgehen. Es ausreizen ja, auch versuchen, es auszudehnen… Aber dann doch sorgfältig genug sein, um zu spüren, wenn es ernst wird. Denn das ist die andere Gewissheit: Loslassen, wenn die Zeit gekommen ist. Kein Behauptungskrampf. Loslassen ist ja nicht unbedingt die gefürchtete Verarmung. Ich wusste doch, dass auch der Bruch nie die endgültige Zerstörung war als die er der Verzweiflung erscheinen wollte. Und Loslassen sollte viel milder sein als Brechen. Gehst halt manchen Weg nicht mehr, den du jetzt als steinig und steil empfindest. Wanderst jetzt lieber den „Pfad, den stillen“, entlang der halben Höhe des Tals. Wie er doch voller Überraschungen ist und reich an Schönheiten. Manche sind erwartet, andere hat noch niemand je gesehen. Loslassen, alt sein, zwingt nicht zu Stillstand und Verrosten auf dem toten Gleis. Vielleicht tun sich sogar Lücken auf in den Mauern, durch die mir bisher unbeachtetes Licht entgegenschimmert. Der harte Ball, straff getreten, sollte in den 90 Minuten möglichst oft „im Eckigen“ „versenkt“ werden. Nun ist da eher ein „leicht gebaueter“ bunter Ballon, der womöglich zum Himmel schielt oder strebt. Ich lass mich überraschen. Jedenfalls haben meine „achtziger“ begonnen, schon vor Monaten. Wie lang werden sie dauern? Ich versuche, daran realistisch und nicht unbescheiden zu denken. Mit „neunzigern“ rechne ich nicht. Mach was draus. Mutter Erde näher tretend erhoffe ich mir auch neue Freiheitsmomente. Solln sich auch im Blog des Alten spiegeln. Solang’s noch jemand lesen mag. Glück auf!

