CORONA-TAGEBUCH 20.3.2021

Tagebucheinträge meines Lesers Johannes S.

Dokumentation über die Entwicklung zum Totalitarismus + den Widerstand.

Mein Text soll auch den Zweck erfüllen, fortlaufend aktuell über Aktivitäten zu berichten, die im Internet untergehen.

Merkel, Spahn, Lauterbach, das RKI sprechen von einer „Dritten Welle“, die künstlich durch vermehrte Tests herbeigeredet wird und fordern vor Ostern einen weiteren Lockdown ++++ der Bundespräsident verleiht dem Erfinderehepaar des nicht ausreichend geprüften Impfstoffs von Biontec das große Verdienstkreuz und verletzt seine Neutralitäts- und Fürsorgepflicht +++ die Kanzlerin ist bei dieser Propagandaveranstaltung dabei, die die Impfkampagne forcieren soll +++

DER WIDERSTANDSKÄMPFER KARL HILZ, DER DAS POTENTIAL HAT DEN WIDERSTAND ZUM ERFOLG ZU FÜHREN, wie seine Rede beweist:https://www.youtube.com/watch?v=8z10ZgOWe2M

Der pensionierte bayerische Polizist Karl Hilz protestiert gegen die Verlängerung des nationalen Notstand bis zum März 2022 !!!! , ruft zum Widerstand und zur Verteidigung der Demokratie auf, prangert den Genozid wegen Corona-Lockdowns in der Dritten Welt an, spricht von einer durchgeknallten Politik, verkündet auf einer Kundgebung in München, dass die 25.000 Stimmen für das Volksbegehren den Bayerischen Landtag aufzulösen, erreicht sind und fordert die Abgeordneten auf, v o r h e r die CSU-Regierung abzulösen und die Polizisten und hochrangigen Militärs das Grundgesetz die Demokratie zu verteidigen.+++ Der mutige Anwalt Haintz engagiert sich bei der neu gegründeten Partei „Die Basis“ und begründet dies ausführlich. Allerdings fehlt die grundlegend notwendige medizinische Widerlegung der Pandemie, die immer vorangestellt werden muss, um Nichtinformierte überzeugend zu erreichen.

+++ Der tansanische Präsident, der großes Aufsehen mit der Widerlegung des PCR-Tests erregt und keinen Lockdown verhängt hat, ist nach angeblich längerem Herzleiden verstorben und dessen Aufenthaltsort war vorher nicht bekannt. https://www.youtube.com/watch?v=mUPuzLkmCGQ +++

Ein Interview vom Journalisten Boris Reitschuster mit Michael Ballweg, der nicht sonderlich kämpferisch argumentiert. Hier.

Eine sehr eindringliche Rede des österreichischen katholischen Pfarrers Jörg Karrenbrock gegen die totalitären Corona-Maßnahmen: