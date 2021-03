dieBasis Oberhavel

Gestern haben wir den Kreisverband Oberhavel der Basispartei gegründet. Wir waren 14 Mitglieder, Opa mittenmang.

Ich war knapp über dreißig Jahre Mitglied der SED und dann nochmal ein, zwei Jahre der PDS. Parteimitgliedschaft war mir immer etwas Tiefgreifendes, nichts Beiläufiges. Da spielte wohl gute alte Lenin-Tradition ihre Rolle, die aber wohl von Anfang an bedeutungsüberhöht war. (Gemäß dem damals populären Witz: „Die Kolchose ist abgebrannt. Aber es ging nochmal glimpflich ab: Die Parteidokumente wurden gerettet.“)

Der Parteibegriff stand in einer Reihe mit den „ehernen“ Begriffen „Klassenkampf“, „Proletariat“, „Diktatur des Proletariats“. Und alle waren sie eingebettet in die Gesamtlehre, die Philosophie der materialistischen Gesellschaftsauffassung. In die Partei trat man nicht mal eben so ein, sondern entschied sich für’s Leben. Zumindest sollte es so sein.

– Relativität der Jahre: Aufgenommen wurde ich im Jahr 1958. Heute ist das 63 Jahre her. Heute überblicke ich, etwa wenn es um die erwähnten Grundbegriffe geht, einen Zeitraum von fast 180 Jahren. Damals war Stalin erst fünf Jahre tot. Wie die deutschen Faschisten sowjetische Kommissare oder Kommunisten behandelt hatten, lag erst 13 Jahre zurück. Es war noch gegenwärtig. –

Heute geht es nicht um eine Bilanz solcher Zeiten und Lebenslinien. Heute stelle ich meine eher pragmatische Haltung in der Parteifrage fest. Es geht mir darum, eine Organisationsform zu finden, in der ich meine politischen Interessen zur Geltung bringen kann.

Diese Interessen sind, auch wenn sie sich nicht bzw. nur zum Teil mit der alten Begrifflichkeit decken, keineswegs verschwommen. Sie sind radikaldemokratisch. Sie richten sich gegen das übermächtige Kapital der Superreichen und ihre Funktionsträger und orientieren sich auf die frei gewünschte und gestaltete politische Gemeinsamkeit aller Gruppen und Gliederungen des Souveräns.

Die „impfkritische Kleinpartei“ (so wird sie tituliert) „dieBasis“ könnte genau dieser Interessenlage, die zugleich eine fundamentale gesellschaftlichen Notwendigkeit ausdrückt, entsprechen.

Wir jedenfalls haben jetzt in Oberhavel Strukturen geschaffen, um mit mehr Aktivitäten und längerem Atem weiterzuarbeiten. Sechs von uns nehmen am 1. Parteitag der Bundespartei teil, der am 20. und 21. 3. in Hannover stattfindet. Ich freue mich darauf, dass es dort bestimmt viele Anregungen und neue Beziehungen geben wird, Impulse für die Arbeit der kommenden Monate.

Es geht schließlich auf die Bundestagswahl zu, und ich erlebe es zum ersten Mal, seit ich vor dreißig Jahren BRD-Bürger wurde, dass ich Sinn darin sehe, mich in Hinblick auf dieses politische Ereignis zu engagieren.