Fundstück – 28.2.2021 – Ein ganz böser Artikel auf „Tichys Einblick“

Das „Liberal-konservative Meinungsmagazin“ äußert in dem Artikel „Deutsche Soldaten für eine chinesische Privatklinik in Portugal“, dass man doch die Bundeswehr zur Corona-Bekämpfung in der BRD einsetzen solle. Diese Forderung, die ganz und gar auf der Linie des Merkelregimes liegt, lehne ich natürlich ab. Aber alles andere, was dort aufgedeckt wird, darf man sich „auf der Zunge zergehen lassen“. Was wird aufgedeckt?

Wie sich das große Kapital mit Staatshilfe über „Corona“ Extraprofite sichert.

Pikant dabei ist, um welches Kapital es geht und welcherart die Staatshilfe ist.