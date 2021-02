Fundstück – 23.2.2021 – Ohrfeige für Buverfag! (ach Jottchen, das korrekte Kürzel ist ja „BVerfG“)

Hübscher Bericht im „Tagesspiegel“ (ein Blatt, das ich mit großem Widerwillen verlinke), der an der Reputation der CDU-Harbarth-Tribüne, auch bekannt als „Bundesverfassungsgericht“, kratzt.

Die AfD, so der Bericht, klagt gegen die professionellen Rechtsmauschler von Karlsruhe, weil diese geheime Infos an Edel-Journalisten (geheime „Justizpressekonferenz“) durchstechen. So wird ein Zipfelchen der alltäglichen Funktionsweise des Merkelregimes aufgedeckt:

„Unabhängige Richter“ Hand in Hand mit „unabhängigen Journalisten“ bringen dem Pöbel Rechtsstaat bei.