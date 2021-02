Was tun bei Infektion?

Mein Rat an meinen 86-jährigen Freund:

Er ist nicht infiziert, fragte aber, was er vorbeugend sowie im Falle einer Infektion tun könnte. Er weiß natürlich, dass ich kein Mediziner bin, wollte aber meine Meinung wissen. Hier ist sie:

Lieber Kurt, Erstens: auf der folgenden Webseite findest Du eine Fülle von Informationen zu Corona. Fakten zu Covid-19 Nach meinem Gefühl ist das umfassend und solide. Da kannst Du Dich umfassend einlesen. Zweitens: Zu Deiner eigentlichen Frage: "Was tun zur Vorbeugung und bei Infektion" steht dort: "Behandlung: Bei Personen mit hohem Risiko ist eine frühzeitige Behandlung entscheidend, um eine Progression der Erkrankung zu vermeiden. Laut internationalen Studien können Hospitalisierungen und Sterbefälle dadurch um etwa 80% reduziert werden." Drittens: Wie eine frühzeitige Behandlung konkret aussehen soll, ist auf der folgenden Webseite ausführlich dargelegt: Zur Behandlung von Covid-19 Das Medikament, von dem ich sprach und das dort sowohl bei Prophylaxe als auch bei Frühbehandlung an 1. Stelle steht, heißt: Ivermectin. (An 2. Stelle steht Zink, an 3. Stelle Vitamin D) Zu Ivermectin gibt es Links mit weiteren Infos. Wenn Du auf englischsprachige Seiten stößt und Übersetzungsprobleme hast, dann schicke sie mir. Ich übersetze das dann mittels Google-Übersetzer. So long.