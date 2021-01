„Alte Leutchen“* wehren sich – zur Nachahmung empfohlen

*„Alte Leutchen“ ist nicht mein Sprachgebrauch, sondern der, der mir immer wieder in Sendungen des öffentlichen Rundfunks begegnet. Dort scheint man alle, die jenseits der 80 sind, für wenigstens halbdement zu halten.

Auch Helene und Ansgar Klein, die bekannten Friedensaktivisten aus Aachen (rechts im Bild), wurden mit einer Einladung zur Corona-Impfung beglückt.

Ihre Antwort an den Städteregionsrat Dr. Grüttemeier lässt an Entschiedenheit aber auch an argumentativer Klarheit nichts zu wünschen übrig. Sie schrieben:

Werter Herr Dr. Grüttemeier,

heute erhielten wir Ihre „persönliche Einladung: Lassen Sie sich impfen!“

Wir finden, es ist eine Zumutung, dass Sie eine Altersgruppe, der wir angehören,

derart euphorisch zu einer Impfung gegen das Virus „SARS-CoV-2 einladen: „Der

verwendete Impfstoff wurde in einem aufwendigen, europäischen Verfahren geprüft

und nur deshalb zugelassen, weil alle Fragen zur Zufriedenheit von zahlreichen

Experten beantwortet werden konnten.“ Sie sollten wissen, dass ein

Zulassungsverfahren für einen Impfstoff in der Regel 5 bis 7 Jahre dauert. Dieser

angepriesene Impfstoff ist in knapp 10 Monaten entwickelt und zugelassen worden!

Ferner, wie verträgt sich Ihre Aussage: „…zur Zufriedenheit von zahlreichen Experten

beantwortet“ mit der Aussage im ‚Epidemiologisches Bulletin‘ des RKI vom 14.

Januar 2021, in dem es auf S. 27 heißt: „Der Endpunkt Covid-19-Erkrankung

wurde in der Studie als erster primärer Endpunkt (…) erhoben. Tabelle 8 zeigt, dass die

Impfeffektivität bezogen auf diesen Endpunkt 95 % betrug. Auch in der altersstratifizierten Analyse zeigten sich vergleichbar hohe Effektivitätsschätzer , die allerdings bei kleiner werdenden Altersgruppen bzw. Fallzahlen teilweise weite Konfidenzintervalle aufwiesen bzw. nicht mehr statistisch signifikant waren. In der höchsten Altersgruppe (≥ 75 Jahre) ist daher eine Aussage über die Effektivität der Impfung mit hoher Unsicherheit behaftet.“? (Fettdruck von uns)

Sind die zahlreichen Meldungen über gravierende Nebenwirkungen, teilweise mit Todesfolge, der ‚zugelassenen‘ Impfstoffe nicht bis zu Ihnen gedrungen? Hier eine Auswahl:

30 Dezember. 2020: schweiz-behoerden-bestaetigen-todesfallnach-covid-impfung/

ebenfalls 30. Dezember.: „Weitere Todesfälle kurz nach Corona-Impfung in

der Schweiz und in Israel“. 2.Januar 2021, 15.Januar 2021, ebenfalls 15.Januar.

Soviel zum Thema ‚Nebenwirkungen‘.

Sie schreiben u.a.: „Nur gemeinsam werden wir diese Pandemie besiegen.

Hier übernehmen Sie ungeprüft den Begriff ‚Pandemie‘, ohne sich über die tatsächliche

Lage zu informieren, wie sie sich z.B. hier darstellt: https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2020_2021/2021

daraus folgender Screenshot:

In den ‚akuten Atemwegserkrankungen‘ ‚ ist Covid-19 enthalten. Hier sei noch einmal

der Text hervorgehoben, der oberhalb der Grafik zu lesen ist: „Seit der 36. KW 2020

liegt die ARE-Rate deutlich unter den Vorjahreswerten und seit der 1. KW 2021 auf

demselben niedrigen Niveau wie im Frühsommer 2020.“ Ist in den Vorjahren eine

Pandemie ausgerufen worden??

Es geht nicht um das „Besiegen einer Pandemie, sondern um das Besiegen einer

‚Scheinkrankheit‘, und diese ‚Scheinkrankheit‘ heißt ‚PCR-Test‘, denn nur die

Interpretation, dass diejenigen, die per PCR-Test ‚positiv‘ getestet werden, als

‚Infizierte‘ gezählt werden, wird dazu benutzt, um das Vorhandensein einer Pandemie

zu behaupten. Diese Behauptung ist nachweislich falsch! Schon im November 2020

hat das portugiesische Berufungsgericht geurteilt, , dass der PCR-Test allenfalls mit 3

%iger Sicherheit eine SARSS-CoV-2-Infektion nachweisen kann; nachzulesen z.B.: hier.

Nun hat sogar die WHO am 20. Januar 2021 Ähnliches verlauten lassen.

Das Wichtigste daraus in deutscher Übersetzung: „Wo das Testresultat nicht mit dem klinischen Befund eines Untersuchten übereinstimmt, da hat eine neue

Probe genommen und eine weitere Untersuchung vorgenommen zu werden. Mehr

noch: Der Ct-Wert eines Testergebnisses verhalte sich umgekehrt proportional zu

der erkannten Viruslast bei einer untersuchten Person. Je mehr Replikationszyklen

bei einem PCR-Test gefahren werden müssen, um eine (vermeintliche)

Kontamination des Untersuchten mit dem Virus (oder Bruchstücken seiner

Erbinformation) zu erkennen, desto geringer ist die Belastung des Untersuchten mit

dem Virus bzw. dessen genetischem Material.“

In der Hoffnung, dass wir Ihnen deutlich machen konnten, warum wir Ihre ‚Einladung‘

als Zumutung empfinden, verbleiben wir in Erwartung Ihrer Stellungnahme

mit freundlichen Grüßen

Helene+Dr.Ansgar Klein

Nachtrag:

ergänzend zu den „Meldungen über gravierende Nebenwirkungen, teilweise mit

Todesfolge, der ‚zugelassenen‘ Impfstoffe“ sei noch der letzte ‚Sicherheitsbericht‘ des

Paul Ehrlich-Instituts angefügt.