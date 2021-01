„Es geht nur um Politik – niemand wagt es, die Wahrheit zu sagen“ – Wuhan 1 Jahr danach

erschien am 23.1.2021 online in der South China Morning Post

Echo Xie ist eine in Peking ansässige Reporterin, die sich auf chinesische Politik und Politik konzentriert. Sie trat 2019 in die Post ein. Zuvor arbeitete sie für das CSMonitor Beijing Bureau und Jiemian News. Sie hat einen Master in Journalismus von der Shantou Universität.