Eine Frage, eine Antwort

Der Saker fragt:

Was wird als nächstes passieren, wenn die Dems alle * vier * Regierungszweige (die üblichen 3 + die Medien) vollständig kontrollieren?“

Er fordert zur Diskussion auf und gleich einer der ersten Kommentare gibt eine, wie ich fürchte, ziemlich erschöpfende Antwort (maschinell übersetzt):

„Wenn alles, was wir tun können, darin besteht, das Oligarchic Transnational Elite Collective (OTEC) zu bitten, sich besser zu verhalten, und Kommentare auf The Saker und anderen Websites zu tippen, werden wir unter immer strengeren Sparmaßnahmen leiden, bis wir, wie in die Enge getriebene Mäuse, verzweifelt und gedankenlos schlagen nicht nur bei der OTEC, sondern schließlich auch bei unseren ebenso verzweifelten Nachbarn auf der anderen Straßenseite und auf der ganzen Welt.“

***

Wenn ich auch die Antwort als „ziemlich erschöpfend“ im Sinne von „endgültig“ bezeichnete, sei dennoch festgestellt, das dort die Diskussion weiter geht, auch mit einem langen aber offenbar lesenswerten analytischen Beitrag von Paul Craig Roberts.