Liebe Leute, Ihr wollt mal ‚was Unterhaltsames/nicht Unvernünftiges aus USA lesen? Bitte sehr:

James Howard Kunstler (nicht ohne grimmigen Humor):

Auszüge aus:

Maschinell übersetzt (Fettmarkierungen innerhalb der Zitate vom Opa).

„Herr Trump hat am 6. Januar in Washington eine gigantische Versammlung seiner Anhänger gefordert. Er rief sie dort nicht an, um zu sehen, wie er gedemütigt wurde. Etwas ist los. Sie können es in der Luft fühlen. Ich gebe ihm eine faire Chance, dass Donald Trump am 20. Januar derjenige ist, der seine Hand auf der Bibel hat.“

Einige Einzelheiten für 2021:

„US-BIP bis Ende 2021 um 40 Prozent gesunken.

General Motors, Chrysler und Ford suchen wieder Insolvenzschutz. Dieses Mal werden ihre Vermögenswerte verkauft und in kleinere Unternehmen umgewandelt. Keine Rettungsaktionen.

Covid Virus schwindet aus der Szene von 3 rd Quartal, aber wirtschaftliches Blutbad bleibt.

Die „aufgewachte“ Hysterie verschwindet, als die Amerikaner mit verzweifelten realitätsbezogenen Problemen des Alltags kämpfen.

Der Profisport bricht zusammen, da das Geschäftsmodell versagt. Verarmte Amerikaner gründen preiswerte lokale Baseball- und Fußballligen.“

und vieles mehr.

Die Covid-Krise und der wirtschaftliche Zusammenbruch

„Der Ausbruch Anfang 2020 löste in vielen anderen Ländern ähnliche offizielle Reaktionen und soziale Veränderungen aus und warf die Frage auf: Wurde die ganze Welt gespielt? Wenn ja, war es ein ziemlicher Stunt.“

„Ein großes Rätsel ist, wie in China die Krankheit hauptsächlich in Wuhan und seiner Provinz Hubei enthalten zu sein schien und wie schnell dieses Land darüber hinwegkam, verglichen mit so vielen anderen Orten auf der Welt…“

„Was an der gesamten bisherigen Covid-19-Episode ziemlich klar ist, ist, wie sehr die Reaktion der Regierung der Staaten den kleinen Unternehmen in Amerika geschadet hat, die mindestens 40 Prozent der Wirtschaft ausmachen. Laut Bloomberg News haben mehr als 110.000 Restaurants geschlossen, 17 Prozent von ihnen sind dauerhaft außer Betrieb, sicherlich mit weiteren, die mit den Wintersperrungen einhergehen. Allein in dieser Branche haben mehr als drei Millionen Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren. Daten der University of California in Santa Cruz zeigen, dass zwischen Februar und September fast 317.000 kleine Unternehmen geschlossen wurden, 60 Prozent für immer.“

„Jahrzehntelange Off-Shoring-Industrie dezimierte die Arbeiterklasse. In weiten Teilen von Flyover Country wurde die Arbeiterklasse zu einer demoralisierten müßigen und süchtigen Klasse mit einer auffallend hohen Selbstmordrate, insbesondere für Männer.“

„Ich glaube, dass die Arbeiterklasse wieder arbeiten wird, und zwar nicht in den riesigen amerikanischen Fabriken, wie wir sie in den 1960er Jahren hatten, sondern weil den sozialen Netzen der Regierung im kommenden Jahrzehnt das finanzielle Mojo ausgehen wird. Sie haben also keine andere Wahl, als zu arbeiten – zur gleichen Zeit, in der viele automatisierte Aktivitäten, die wir genossen haben, nicht mehr lange laufen werden. Ein Großteil dieser Automatisierung wurde zum Beispiel in der Landwirtschaft angewendet, wo eine Person täglich Hunderte Morgen in der klimatisierten Kabine eines von GPS geführten Multi-Millionen-Dollar-Rigs pflügen oder ernten konnte, was dem Fahrer dies ermöglichte Filme schauen, während er „arbeitete“. Nun, dieses Agrargeschäftsmodell steht kurz vor dem Scheitern…. Viele müßige Arbeiter haben eine Zukunft in der landwirtschaftlichen Arbeit. Sie wissen es noch nicht.“

„Wie ich in dieser Prognose sicherlich noch einmal feststellen werde, besteht der Makrotrend darin, alles zu verkleinern und neu zu lokalisieren, alle Aktivitäten.“

„Das katastrophale Scheitern so vieler kleiner Unternehmen in Amerika bis 2020 wird den Grundstein für eine Wiedergeburt kleiner Unternehmen legen, wenn die Riesen fallen.“

„Wir sind in einen Zustand der Kontraktion eingetreten, und es liegt in der Natur großer Wirtschaftsorganismen, ziemlich schnell von der Kontraktion zum Zusammenbruch überzugehen, da die komplexen Verbindungen in ihren Systemen die Ausfälle des anderen verzweigen und verstärken. Das Virus hat alles noch schlimmer und schneller gemacht.“

Öl

„Kaum jemand hat der Ölgeschichte in diesem Jahr mit all den schrecklichen Ablenkungen von Covid-19, dem wirtschaftlichen Chaos der Sperren und den ruckeligen Wahlen Aufmerksamkeit geschenkt. Die Ölgeschichte ist wahrscheinlich wichtiger als jeder andere einzelne Faktor in der gegenwärtigen Situation und ist maßgeblich für das wirtschaftliche Chaos in Amerika verantwortlich. Alles in den USA läuft mit Öl und unser Geschäftsmodell dafür ist kaputt. De-Wachstum verändert alles.“

„Mit Beginn des Jahres 2020 brach die Schieferölproduktion jedoch zusammen. Der Mangel an Rentabilität holte schließlich die Branche ein. … Die Schieferölproduktion ging von März bis Mai 2020 um rund 2,7 Mio. b / d zurück, erholte sich Mitte des Jahres ein wenig und stolperte erneut über die Winterwelle des Virus. Der Ölanalyst Steve St. Angelo prognostiziert, dass die gesamte US-Ölproduktion (Schiefer und alles andere) im Jahr 2021 auf 9,5 bis 10 Millionen b / d sinken wird, was uns auf das Niveau von 1970 zurückbringen würde, als die Bevölkerung des Landes nur 205 Millionen betrug (verglichen) bis heute über 330 Millionen)…. Ich glaube, es wird viel schneller sinken, weil die sinkende Produktion das Geschäftsmodell der Industriegesellschaft so zerstört, dass es zu groben wirtschaftlichen, sozialen und politischen Unruhen kommt. All diese Störungen erzeugen sich selbst verstärkende Rückkopplungsschleifen, wodurch eine Rückkehr zu früheren Niveaus von Komfort, Bequemlichkeit, Wohlstand und Ordnung viel weniger wahrscheinlich wird. Der Nettoeffekt wird ein viel niedrigerer Lebensstandard unter ehemals „fortgeschrittenen“ Nationen und auch sinkende Bevölkerungszahlen sein. Wir erleben gerade den Beginn dieses Prozesses mit der Zerstörung der amerikanischen Mittelklasse.“

„Der Übergang zu einer „nachhaltigen Wirtschaft“, die mit „erneuerbaren Energien“ wie Solar- und Windkraft betrieben wird, wird einfach nicht passieren – es sei denn, Sie sprechen von Ochsen und Brennholz und einer menschlichen Bevölkerung von etwa zehn Prozent der Bevölkerung Planet trägt derzeit. Alle unsere Fantasien von einer High-Tech-Utopie, die von Wind und Sonne angetrieben wird, hängen von einer Wirtschaftlichkeit fossiler Brennstoffe ab, um die Hardware dafür und dann die Ersatzteile für die Hardware ad infinitum herzustellen.“

Der sogenannte Great Reset

„Was beinhaltet die „Reset“ -Fantasie angeblich? Eine „neue Weltordnung“, ein Phantasma einer einheitlichen Weltregierung, das absurd ist, weil der Makrotrend in diesem Moment der Geschichte weltweit das Gegenteil von Konsolidierung und Zentralisierung der Macht ist, sondern eher Auflösung, Verkleinerung und Umlokalisierung. Warum? Wie Sie im Econ-Kapitel gesehen haben, müssen Umfang, Tonhöhe und Reichweite aller unserer Aktivitäten reduziert werden, um unter den postindustriellen Bedingungen der Ressourcen- und Kapitalknappheit bestehen zu können. Und es wird passieren, ob es uns gefällt oder nicht und trotz aller Einwände.“

„Ich glaube nicht, dass es aus den oben genannten Gründen als neues digitales Geld abgerechnet wird, sondern auch, weil digitales Geld vollständig vom Internet abhängig ist, das wiederum vollständig von einem zuverlässigen Stromnetz abhängig ist und beide Systeme anfällig sind in die Art von gesellschaftspolitischem Krampf zu geraten, der mit dem finanziellen Zusammenbruch einhergehen würde.“

„Wir werden einen großen Reset sehen, in Ordnung, aber es wird kein totalitärer Brei ausgegeben zu den Plebes vom Davoser Dampftisch oder einem anderen Elite-Catering-Service. Es wird von Grund auf ein aufstrebendes, sich selbst organisierendes Phänomen sein, bei dem alltägliche Menschen auf lokaler Ebene neue Systeme improvisieren müssen, um Lebensmittel zu beschaffen, Schutz zu finden und Geschäftsaktivitäten zu schaffen, die ihren grundlegendsten Bedürfnissen entsprechen: der Lebensmittelproduktion , Transport, Handel, Fertigung, Energieversorgung, medizinische Versorgung, Reinigung, Bauwesen usw.

Ich habe eine Weile gesagt, dass dies bedeuten könnte, „mittelalterlich zu werden“. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Nun, da ist es. Es gibt Ihren großen Reset für Sie. Stehen Sie bereit und bereiten Sie sich auf das Klettern vor.“

