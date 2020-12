Mehr Humus (15)

Unter dem Eindruck der laufenden Corona-Peinigungen, die uns die Machthaber aufzwingen oder aufzwingen wollen und konzentriert auf die Bemühungen, dagegen demokratischen, humanistischen, aufklärenden Widerstand zu leisten, habe ich meine Reihe „Mehr Humus“ seit mehreren Monaten nicht erweitert.

Das bedeutet jedoch keineswegs, dass mich der Garten und damit der Humusaufbau nicht praktisch (und auch geistig) beschäftigen würden.

Jetzt war die große Zeit des Laubfalls, also auch die Zeit der Flächenkompostierung mit Laub. Meine beiden jungen berufstätigen Nachbarsfamilien (mit kleinen Kindern) haben (bisher noch) kaum Beete aber große Rasenflächen. Sie wissen nicht, wohin mit dem Herbstlaub – also in großen Haufen oder Säcken sammeln, vor dem Grundstück ablegen und vom Stadtservice abholen lassen.

Doch inzwischen erfahren sie (und sind auch neugierig geworden), dass ich mir alles hole – zur Kompostierung auf großen Teilen unserer Gartenfläche. Bisher habe ich ca. 80 Schubkarren voll von ihnen „geerntet“, und ich schätze, dass ich mindestens noch einmal 40 holen werde.

In den letzten Tagen habe ich wieder einige Lehrvideos der Baum- und Rebschule Schreiber „genossen“. Es ist einfach großartig, was dort geboten wird. Momentan hat es mir besonders die vierteilige Serie „Humusaufbau in der Praxis“ angetan. Im Teil 2 …

… werden die beiden Humusarten Nährhumus und Dauerhumus erläutert und speziell die Entstehung von Dauerhumus wird erklärt. Das ist Klasse (ab Minute 2). Und dann die Darstellung des (nicht geschlossenen) Wurzel-Stoffwechsels-Kreislaufs (ab ca. Minute 10), großartig. Die Begriffe „Liquid carbon pathway“ und „Rhizophagy cycle“ werden mir Leitbegriffe beim weiteren Stöbern im Internet sein, ebenso der Name Martin Grassberger.

Ich gestehe es: Es gibt wenig, was mich in diesen schrecklichen Zeiten so von Grund auf stärkt und optimistisch bleiben lässt, wie mein Wissen und Tun (was ich beides erweitere) um die bewundernswerten Kreisläufe der Natur.