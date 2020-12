Wispert es noch oder knirscht es schon? – unter den Bürgern

In Spanien sind in den ersten zehn Monaten 2020 nur 17,8 Mio Touristen gezählt worden, nach 74,5 Mio im gleichen Vorjahreszeitraum (-76%). Der Tourismus bringt in Spanien 14,6% des Bruttoinlandsprodukts (Quelle).

Spanien ist nicht Deutschland.

In Deutschland nahmen in den ersten 10 Monaten 2020 die Übernachtungen um -33,7% zum Vorjahreszeitraum ab (Quelle). Der sog. Lockdown light ab 3.11. wird diese Lage nochmal enorm verschärfen – ohne dass er irgend etwas gegen explodierende (nichtssagende!) Fallzahlen bringt. („Die Zahlen sind nichts wert.“)

Merkel liefert derweil eine beachtliche Schmierenkomödie ab. Sie „fleht“, verweist auf ihr Herz. Sie zeigt die geballten Fäustchen.

Die korrupten Bonzen aller Parteien, aller Staatsebenen, aller „NGOs“ werden ihr folgen. Noch folgen ihr die Schafe auch; widerwillig.

Dem unsinnigen „Lockdown light“ wird der „Lockdown hard“ folgen. Und dann? Mitte Januar, wenn das Unsinnige noch offensichtlicher wird, wenn die Grippesaison immer noch nicht zu Ende ist?

Das Regime wird nicht einlenken. Das Regime kennt nur: „Die Schrauben fester anziehen!“ oder frei nach Merkel: „Durchregieren, so gut wie in China!“

Und das Volk, die freien Bürger? Sie können mehr als flehen und Fäustchen ballen.

Wenn sie begriffen haben und endlich in das Rad greifen, dass immer schneller rollt.