Der Dichter hat sich früh erhoben. Er will in einer kleinen Schrift Das Glück des Sozialismus loben, Das viele, doch kaum ihn, betrifft. Da sieht er unterm Morgengrauen Im Herbstfeld die Kartoffelfrauen. Sie rutschen fröstelnd auf dem Bauch. Er blickt sie an und seufzt: ihr auch?

Peter H. (1928-2003), „Kartoffelfrauen“, in: „Hundert Gedichte“, Berlin 2004

