Corona. Weiter. Fragen.

Seit Beginn des Jahres 2020 haben die Kritiker des Corona-Ausnahmezustands viel gearbeitet, um herauszufinden, was eigentlich seitdem vor sich geht; in der ganzen Welt. Es wurde aufgedeckt, dass es keine Pandemie im Sinne einer neuartigen weltweiten tödlichen Virusseuche gibt und dass es sich in Wirklichkeit um eine Plandemie handelt, um einen bewusst herbeigeführten und dauerhaft gemachten Zustand (der schrittweise weiter gesteigert wird).

Die Frage, WARUM das alles geschieht, vermeiden die meisten Kritiker, obwohl Erkenntnisse vorliegen, die auf Ursachen verweisen – Stichworte: „Event 201“, „Great Reset“.

Ich beobachte in jüngster Zeit, dass einige der ernsthaftesten Kritiker beginnen, sich der Frage nach dem WARUM zu stellen, so z. B. Paul Schreyer hier und der Corona-Untersuchungsausschuss in seiner 29. Sitzung (hier eine Wiedereinstellung des gelöschten Videos).

Unbestritten sollte sein, dass ohne Antwort auf die Ursachenfrage wirksame Gegenwehr und Abwehr nicht möglich ist.

Ich behaupte, dass es eine Verquickung mehrerer Ursachen gibt. Vergleichbares ist uns nicht bekannt, deshalb ist die begriffliche Durchdringung so schwierig.

Eine offenkundige Ursache ist der „Kurzschluss im Finanzsystem“ im September 2019, wie Schreyer hervorhebt. Die zweite Ursache ist die geostrategische Umwälzung, die China zur dominierenden Macht erhoben hat. Die dritte Ursache (und vielleicht die tiefste) ist die kapitalistische „Revolution von oben“, deren Inhalt in der Anpassung des unbegrenzten („krebsartigen“) kapitalistischen/staatssozialistischen Wachstums an die begrenzte Erde besteht und deren Methode der Zwang zur physischen Reduktion wesentlicher Elemente der menschlichen Gesellschaft ist.

Im weitesten Sinne habe wir es hier mit dem altbekannten Konflikt zwischen den Produktivkräften und den Produktions -und Machtverhältnissen zu tun, wobei heute die Besonderheit ist, dass die destruktiven Produktions -und Machtverhältnisse – genauer: ihre Repräsentanten aus Fleisch und Blut – sich anschicken, die Produktivkräfte als Destruktivkräfte mit ganz neuen Zerstörungspotentialen in Dienst zu nehmen.

Eine menschenfreundliche Entwicklung der Produktivkräfte ist vorstellbar, setzt aber die Revolution der kapitalistischen/staatssozialistischen Produktions- und Machtverhältnisse voraus.

Kein „Reset“, keine „Transformation“, keine „Reform“, kein „Volkskrieg“ und dergleichen – nur ein ganz neuer Aufbruch der Menschen in einer Einheit von Revolutions- und Evolutionshandeln.