„… ich geh‘ gestern in nen Laden, und setze etwas verspätet die Maske auf. Pöbelt mich son KäpnHirni an, ob ich Querdenker bin. Ich bleibe ruhig, da sagt der Verkäufer in dem Laden: „Bitte verlassen Sie meinen Laden!“ Ratet mal, zu wem er das sagt. Zu dem KäpnHirni sagt er es. Sachen gibt es!“

hier gefunden