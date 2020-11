Tagebucheintrag Viktor Klemperers vom 1. Mai 1957…

Plötzlich finde ich mich wieder in die DDR versetzt und zwar in eine DDR, von der ich damals, 17-jährig, so gut wie keine Ahnung hatte….

Wie hätte sich mein Leben gestaltet, wie hätte ich mich entwickelt, wenn es Transparenz gegeben hätte?

Gibt es jemals Transparenz?

Ich ahne, dass das Verdecken der Wirklichkeit genauso zum Menschen gehört, wie das Aufklären.