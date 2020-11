Waffen blank

Drei aktuelle Ereignisse:

Am 18.11.2020 bedroht ein Polizist in Berlin (faktisch ohne Anlass) Menschen, die an der Protestdemo teilnehmen (Ghandi-Truck), mit gezogener Waffe.

Am 21.11.2020 gibt ein Polizist in Leipzig einen Warnschuss ab; bei (vorgeblichen) Zusammenstößen von Antifa mit Querdenkern.

Heute, 25.22.2020, rammt ein Pkw (Querdenker-Corona-Leugner?) das Tor zu Merkels Amtssitz.

Gehirnwäsche perfektioniert:

Das geschieht unabhängig von medizinischen Daten der Grippesaison jedoch in Übereinstimmung mit den jeweiligen Orientierungen der „Oligarchen-Regierung“ WEF, siehe Weißbuch von Oktober 2020: „Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World„. Hier eine Kurzfassung.

Die Eskalation ist planmäßig bzw. strategisch. Das sollte uns zu der Frage veranlassen, ob unser Widerstand diesem „Niveau“ entspricht, bzw. was zu tun wäre, um ihm besser gerecht zu werden.