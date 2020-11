Die Linke – das Ende einer traditionellen politischen Kraft

* * *

Zunächst zum Begriff „Linke“. Mit diesem Wort wird ein Sammelsurium politischer Orientierungen bezeichnet. Ich bestimme „Linkssein“ so:

Wissenschaftlich begründete, organisierte politische Aktivität mit dem Ziel, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beenden und eine Gesellschaft zu schaffen, „worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“.

„Linker“, „radikaler Sozialist“, „Kommunist“ sind in diesem Verständnis Synonyme. Diese Definition sehe ich in Übereinstimmung mit Marx, Engels und Lenin. Sie wird von ihrem gesamten Werk getragen.

Die historischen Bedingungen des Wirkens von Marx, Engels und Lenin haben sie dazu geführt, die Historische Mission des Proletariats zu formulieren, die darin bestehe, das oben genannte Ziel zu erkämpfen. Für diese Feststellung, zugleich Behauptung, die zu einem grundsätzlichen Theorem des Marxismus-Leninismus wurde, sprachen die fundamentalen historischen Tatsachen, die Klassenkämpfe, besonders in dem Jahrhundert von 1850 bis 1950. Von der Historischen Mission des Proletariats führt die Logik zur Diktatur des Proletariats und – nach Lenin – zur Avantgardepartei/Partei neuen Typs. Lenin entwickelte ein Konzept zur Lösung der Machtfrage, das in Russland ab 1917 mit der siegreichen Oktoberrevolution die historische Bewährungsprobe bestand.

Trotzdem hat dieses Theorem nicht erst heute, über historisch-konkrete Zeiten und historisch-konkrete Verhältnisse hinaus ausgedehnt, seine Erkenntnis- und Mobilisierungsqualität nicht nur gewandelt, sondern weitgehend eingebüßt. Die „Lehre“ von der Historischen Mission des Proletariats ist nach meiner Auffassung nicht identisch mit der Wissenschaft des Historischen Materialismus. Sie ist eher ein Spezialfall innerhalb dieses Theoriegebäudes.

Den ersten fundamentalen, fast vernichtenden Schlag erlitt die revolutionäre proletarische Linke 1914 mit dem endgültigen Übergang ihrer Führer und Organisationen zum systemtreuen, vaterlandsverteidigenden kleinbürgerlichen Reformismus. Nur einzelne Führer und Aktivisten behaupteten unerschütterlich den internationalistischen sozialistischen Standpunkt und formierten in einem mehrjährigen Prozess eine neue Linke. Der Schwerpunkt der revolutionären Internationale verschob sich nach Russland zur bolschewistischen Partei. Die proletarische Macht wurde errungen und behauptet, die Entwicklungsperspektive Russlands zu einer sozialistisch-kommunistischen Gesellschaft eröffnet und erste Schritte wurden auf diesem Wege gegangen.

Ab 1930, mit der Zwangskollektivierung, wurde diese von Lenin umrissene Linie verlassen. Die systemisch-gesamtheitliche und proportionale Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft wurde schrittweise aufgegeben und durch die Herausbildung der bürokratisch abgesicherten, persönlichen Diktatur Stalins ersetzt. Diese wandelte sich im Laufe von Jahrzehnten in eine administrative Kommandowirtschaft auf der Basis von Staatseigentum unter der Führung einer Polit-Oligarchie. Für diese, sowjetisch dominierte, Gesellschaftsausprägung ist heute die Bezeichnung „Realsozialismus“ verbreitet. China hat demgegenüber, neben Gemeinsamkeiten, immer erhebliche Besonderheiten aufgewiesen. Vermutlich können diese nicht ohne den alten Marx-Begriff der „asiatischen Produktionsweise“ verstanden werden.

1990 endete der sich über sechs Jahrzehnte hinziehende realsozialistische Entwicklungsprozess mit der völligen Liquidierung der Errungenschaften der Oktoberrevolution und der völligen Entleerung des politischen Wertes und wissenschaftlichen Konzepts: „Sozialismus“. Es war der zweite fundamentale, gleichsam vernichtende Schlag, den die revolutionäre Linke erlitt.

Historisches und Logisches bilden nie eine mechanische Einheit; natürlich auch in diesen sechs Jahrzehnten Realsozialismus nicht. Es gab viele Widersprüche, retardierende Momente, eine erhebliche Anzahl und Qualität von Errungenschaften und bedeutende Erneuerungsbestrebungen. Es gab den Kampf Trotzkis und das Fortwirken einer kleinen rätekommunistischen Alternative, den Sieg gegen den Hitlerfaschismus und die Behauptung im Kalten Krieg, die Spaltung zwischen der sowjetischen und der chinesischen KP. Es gab wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Aufschwünge und schier endlose Jahre der Stagnation.

Welche unsichtbare, „schicksalhafte“ Logik sich in alldem durchsetzte, tiefer liegend als der sich im Vordergrund abspielende antagonistische Klassenkampf mit dem Imperialismus, ist nicht ausreichend erforscht und begriffen. Die Linke hat seit 1990 die besondere Verpflichtung, mit gründlichen kontinuierlichen Diskussionen und Forschungen und praktischen Konsequenzen zur Lösung dieser Aufgabe beizutragen. Diese Arbeit hat sie bis heute, 2020, völlig ungenügend geleistet.

Ich meine, dass die Verabsolutierung der einmal errungenen Macht die entscheidende Rolle beim Niedergang des sowjetisch dominierten Realsozialismus und seiner schließlichen Selbstzerstörung spielte. Diese Haltung kommt treffend in der Schlusswendung eines Gedichts von Johannes R. Becher (1957) zum Ausdruck: „Und war der Weg auch schwer, / Ein Jubel sich erhebt. / Seid Euch bewußt der Macht! / Daß ihr sie nie, nie mehr / Aus euren Händen gebt.“ Der Realsozialismus hat keine ausreichend wirksame Form der Machtkontrolle durch den Souverän, das Volk, hervorgebracht. Bessere Alternativen zur gegebenen Machtverfassung konnten sich nicht entwickeln, von durchsetzen in konfliktarmer Form ganz zu schweigen. Die Vielzahl der Hinweise Lenins (nicht nur in der Arbeit: „Der linke Radikalismus…“) auf das zunächst geringfügig erscheinende, gleichsam schlummernde Problem wurde nicht aufgegriffen – zu Stalins Zeit nicht, in nachstalinscher Zeit nicht und in der Zeit seit 1990 immer noch nicht! Im Gegenteil. Lenin wird heute gerade von denen, die sich wirklich links dünken als „toter Hund“ behandelt.

Die Niederlage von 1990 bedeutete eine radikale Zerstörung aller mit dem Realsozialismus verbundenen Errungenschaften oder zumindest bewahrten Traditionen. In der Folge gingen „Linke“ und ihre Organisationen massenhaft auf kleinbürgerlich-reformistische Positionen über. Der „parlamentarische Kretinismus“ erblühte und erreicht jetzt (Linke in den Debatten im Bundestag und Bundesrat am 18.11.2020) groteske Höhepunkte.

Andere Linke hielten zwar zäh an ihren Erfahrungen des Realsozialismus mit seinen Errungenschaften fest, ohne jedoch zu einer radikalen Kritik der unbestreitbaren historischen Niederlage vorzudringen. Zunehmend vermischen sie tatsächliche Errungenschaften mit vermeintlichen bzw. zwiespältigen und gelangten mit zunehmenden zeitlichen Abstand zu 1990 in eine zügellos beschönigende „Erinnerungsarbeit“, die jeden kritischen Einwand als „DDR-Verleumdung“ zurückweist.

2020, in der politischen! Bewährungsprobe des politischen! Corona-Ausnahmezustands ist die traditionell systemalternative Linke aufgesogen vom bürgerlichen Politikbetrieb. Das macht ihre dritte und endgültige historische Niederlage aus. Diese manifestiert sich im parlamentarischen aber ebenso im außerparlamentarischen Kampffeld. Es betrifft noch existente Parteiformationen ebenso wie die anderen „zivilgesellschaftlichen“ (was oft nur ein anderer Ausdruck für „unterwanderten“ ist) Organisationsformen. Unter dem konzentrierten Angriff der Kapital- und Herrschaftsmacht im Jahr 2020 in Form der weltweiten „Corona-Pandemie“ als der Einleitungsetappe des mit „Great Reset“ umschriebenen Versuchs, die Menschheitskrise auf Kosten der Masse der Menschen zu lösen, ist die Linke als politische Kraft untergegangen.

Es gibt kraftvolle und erstarkende demokratische Widerstandsbewegungen, die aber nicht links sind, und es gibt versprengte Linke. Ob eine Linke in dem hier verstandenen Sinne als politische Kraft gebraucht wird und ob es Chancen gibt oder gar die Notwendigkeit, dass sie NEU entsteht (d. h. traditionelle Bestimmungen/Fesseln überwindend) und wie das aussehen könnte, das sind Fragen, die gestellt werden müssen, weil Antworten dringlich sind.