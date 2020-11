Gastbeitrag von Johannes S.

DIESES MENSCHENVERACHTENDE ZIEL

IST MIT DER IRREFÜHRUNG DURCH

CORONA IN VORBEREITUNG !

Nur durch massiven Widerstand der Bürger kann eine ins totalitäre gehende, diktatorische Gesellschaft erfolgreich verhindert werden.

DAZU DER OFFENE BRIEF DER ANWÄLTE VOM Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss (ACU)

KEINE TESTS; KEINE IMPFUNGEN

KEIN BARGELDVERBOT

FÜR UNSERE DEMOKRATIE + FREIHEIT

———————————————-

Nachbemerkung vom Blogger:

Herzlichen Dank an meinen fleißigen Kommentator Johannes dafür, dass er dieses offenbar bedeutsame Dokument von C. F. v. Weizsäcker ausgegraben hat. Weizsäckers Buch wurde Anfang 2020 neu aufgelegt und ist für 9,95 € verfügbar. (Ich habe es sofort gekauft.) Als kostenlosen pdf-download konnte ich es nicht finden. Eine etwas längere Besprechung findet sich in diesem Video von Gunnar Kaiser.