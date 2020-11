„Wir sind längst in einer Dystopie, es geht nicht um Wahrheit, bessere Argumente und Diskurs. Gerade die großen Digi-Konzerne sind Teil der orwellschen neuen Realität. Sieht man herrlich an Samuel Eckert und anderen die Youtube sperrt. Kein rational denkender Unternehmer, auf Basis des eigenen Business, würde Samuel sperren, ihn und 80000 Zuschauer/ Kunden auf eine andere Plattform treiben (DLive) und damit Klickzahlen verlieren. Man muss ja auch noch betrachten, wie diese 80000 und ihre Meinung über Youtube, auf Familie und Freunde wirken, also Youtube dadurch noch mehr Potential einbüßen kann. Diese großen Konzerne sind nicht nur überheblich, selbstgefällig, sie sind Teil des tiefen Staates, stehen unter direkten oder indirekten Einfluß von diesem, sind wahrscheinlich sogar unter dieser Mitwirkung gegründet worden, spielen Meinungspolizei, sind zutiefst undemokratisch usw., aber wem erzähle ich das 🙂“

Quelle: Kommentar auf Blog „Querschüsse“.