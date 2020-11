Fundstück – 4.11.2020 – Prof. Dr. Karl Hecht

Prof. Dr. Hecht, Mann der medizinischen humanistischen Aufklärung, Mann der klaren Worte, in einer beeindruckenden konzentrierten 28-minütigen Rede!

Prof. Hecht ist inzwischen 96 Jahre alt.

Ich habe das besondere Vergnügen mitzuteilen, dass Prof. Hecht in meinem viel früheren Leben in der DDR eine wichtige Rolle gespielt hat. Damals war ich einer der wissenschaftlich Verantwortlichen für die Heranbildung von Führungskadern im Bereich Schwermaschinen- und Anlagenbau der DDR und Prof. Hecht war ein in unseren Lehrgängen gern gehörter, regelmäßig auftretender Dozent für alle Fragen einer gesunden Lebensweise.