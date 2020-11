Der Gordische Knoten. Was tun?

Vom Gordischen Knoten weiss man eigentlich nur, dass er DURCHSCHLAGEN wird.

Wer ihn durchschlägt, so heißt es in der Sage, erringt die Herrschaft über Asien; Eurasien. Nach aller historischen Erfahrung hat derjenige, der die Macht hatte, den Knoten zu durchschlagen, bald auch die Macht, einen neuen unlösbaren Knoten zu knüpfen. Daraus ergibt sich die Frage, ob die Menschen ganz anders und auf neue Art mit dem Gordischen Knoten umgehen sollten.

Heute ist ein Gordischer Knoten geknüpft aus wenigstens drei starken „Seilen“, d. h. fundamentalen Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens im globalen Maßstab.

Eine dieser Entwicklungslinien ist für das traditionelle kritische Denken relativ leicht zu erkennen. Es geht um die krisenhafte kapitalistischer Reproduktion, um den profitgetriebenen Reproduktionszyklus, dessen Grundlagen und Mechanismen Karl Marx aufgedeckt hat. Zweifellos ist es eine Funktion der „Corona-Krise“ die kulminierenden ökonomischen Krisenprozesse des Kapitalismus zu verschleiern und auf Kosten der Massen partiell zu lösen, zumindest abzuschwächen. Viele Kritiker, auch Rainer Rupp, haben das beschrieben.

Eine Besonderheit der gegenwärtigen zyklischen Krise ist, dass die herrschende kapitalistische Klasse über den besten kapitalistischen Weg aus der Krise tief gespalten ist. Auf der einen Seite die „Traditionalisten“ („Fraktion Trump“), Reaktionäre, die auf das unbegrenzte „Weiter so“ der „freiheitlichen Plünderung“ des Planeten und der Menschheit setzen. Sie handeln im ausschließlichen Interesse der herrschenden Kapitalistenklasse. Auf der anderen Seite die „Globalisten“ (Fraktion der „Großen Transformation“), die erkannt haben, dass ein „Weiter so“ ins Menschheitschaos führt, d. h. in den Zustand der Unregierbarkeit als Folge der Zerstörung der natürlichen Grundlagen des menschlichen Lebens. Diese Fraktion will auf der Basis der deformiert-höchstentwickelten Produktivkräfte den Kapitalismus gewaltsam/diktatorisch (und heuchlerisch) den natürlichen Grenzen der Erde anpassen. Auch sie handeln im ausschließlichen Interesse der herrschenden Kapitalistenklasse.

Eine zweite fundamentale Entwicklungslinie ist geopolitischer Natur. Es geht um die Ablösung der im Weltmaßstab führenden Supermacht USA und die Etablierung einer neuen Weltordnung. In der Erklärung des russischen Außenministeriums zum 71. Jahrestag der VR China heißt es: „Wir plädieren gemeinsam für Entwicklung der internationalen Beziehungen auf Basis der Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der Gerechtigkeit und allseitig nützlichen Kooperation, für gleichberechtigte Teilnahme aller Staaten an der globalen Verwaltung, für Einhaltung des Völkerrechts, für Förderung der gemeinsamen und unteilbaren Sicherheit, für gegenseitige Berücksichtigung der Interessen, für Verzicht auf Konfrontationen und Konflikte, für eine fairere und rationale polyzentrische Weltordnung.“ Hier wird eine erstrebenswerte Weltperspektive umschrieben.

Zu Fragen ist jedoch, spätestens seit der Corona-Plandemie, ob und wie die realen Prozesse mit dieser Perspektive harmonieren. Halten die Analysen dieser Prozesse mit der Praxis Schritt, sind sie komplex genug und erfassen sie die widersprüchliche Wirklichkeit ausreichend genau? Dazu gehören Fragen, wie: Versteht sich die asiatische Großmacht China in ihrer aktuellen staatskapitalistisch-bürokratischen Verfasstheit und historischen konfuzianischen Tradition als „Reich der Mitte“? Und was bedeutet das für diejenigen, die nicht zur Mitte gehören? Uns besonders sollte interessieren, welchen Entwicklungsweg Deutschland verfolgt. Auf dem Weg zur Supermacht, wie Putin kürzlich anmerkte.

Weiter wird der Gordische Knoten durch eine dritte fundamentale Entwicklung charakterisiert – die Reproduktionskrise der menschlichen Gesellschaft überhaupt, als Konflikt des bisherigen krebsartigen kapitalistischen (oder realsozialistischen) Wachstums mit den natürlich-begrenzten Bedingungen der Erde. Ich glaube, dass diese dritte Krisenlinie die stärkste und am tiefsten liegende ist, die deshalb die beiden erstgenannten bestimmt und überformt.

Ich bin der Auffassung, dass sich maßgebende Führungskräfte in den mächtigsten Staaten der Welt (USA, China, Russland, EU) dieser Menschheitskrise (und dass sie akut zu werden beginnt), bewusst geworden sind, dass sie einen Lösungspfad (der Varianten zulässt) konzipiert haben und mit der Corona-Plandemie begonnen haben, ihn zu beschreiten.

Zum Lösungspfad (eine mögliche Version wird propagiert als „Great Reset“) gehören drei Essentials:

Die Machtverhältnisse sind heilig. Alle Machtinhaber wollen ihre Macht um jeden Preis behalten (als Qualität, quantitative Modifikationen sind denkbar). Gewaltige Reduzierung der Produktivkräfte der Menschheit bei ihrer gleichzeitigen Umstrukturierung Das, was hier als abstrakte polit-ökonomische Aussage erscheint, bedeutet massenhafte Verringerung menschlichen Lebens. Ein Weltkrieg soll dabei vermieden werden. Überhaupt soll alles zum Besten der Überlebenden geschehen. Der Widerstand gegen diese Zukunft soll (und kann nur) mit der Diktatur über das Volk ausgeschaltet werden. Die Diktatur wird sich modernster, heute kaum vorstellbarer, Methoden bedienen (KI, Transhumanismus). Ihrem Wesen nach bleibt sie aber terroristisch im Interesse der extremsten Machthaber und erfüllt damit die klassische Begriffsbestimmung des Faschismus an der Macht.

Der Gordische Knoten wird durchschlagen durch die faschistische Ermächtigung der Machtinhaber. (Ein gesondertes Problem ist, ob der historisch geprägte Begriff „Faschismus“ wirklich geeignet ist, das vor uns stehende Neue tiefgründig exakt widerzuspiegeln. Ich bezweifle es.) Das geschieht nicht in einem einmaligen dramatischen Akt. Niemand hindert z. Z. Machtinhaberinnen und Machtinhaber wie Merkel und Söder dies in einem Prozess mit kalkulierten Schritten durchzusetzen. Der Prozess hat die Form des systematisch fortschreitenden Corona-Ausnahmeregimes. Das erste, auch physische, Opfer dieses Prozesses in Deutschland war Beate Bahner.

Ich schwanke, ob ich mir die Existenz der Menschheit unter einem andauernden Faschismus im Weltmaßstab vorstellen kann.

Was tun?

I. Demokratischer Widerstand gegen die faschistische Ermächtigung! Das Feuer der Freiheit und des radikalen Humanismus muss erhalten werden!

Ich fürchte aber, dass die herrschende Klasse, die zur faschistischen Ermächtigung entschlossen ist, auch heute nicht gestoppt werden kann. Die historischen Erfahrungen wollen beachtet werden. Es ist notwendig, mit den Kräften des radikalen Widerstands sorgsam umzugehen. Sie müssen erhalten und gestärkt, und sie dürfen nicht geopfert werden. Märtyrer haben wir übergenug.

II. Wie können die Kräfte erhalten und gestärkt werden? Ein Gedanke ist: Sie müssen sich auf die Erde gründen und in ihr verwurzeln. Die Erde schürzt keine Gordischen Knoten.

Wir Menschen, nachdem wir zutiefst begriffen haben, dass wir soziale Wesen sind, müssen begreifen (und auch das viel tiefer als jemals zuvor), dass wir zugleich natürliche Wesen sind. Natürlich ist der Boden, auf dem wir stehen, natürlich ist unser Körper, und Naturkräfte bewerkstelligen den Austausch zwischen beiden, der Leben ist.

Auf die Erde müssen wir uns im übertragenen Sinne stützen, im geistigen, weltanschaulichen, aber unbedingt auch im praktischen. Welche Freude, welch ein Kraftquell ist es, eigene Lebensmittel zu erzeugen und zu verwerten und bis zum Genuss zuzubereiten. Sicher zunächst nicht alle Lebensmittel, die er/sie braucht. Und all das nicht allein, sondern gemeinsam mit Menschen, deren Gesichter Du kennst.

Sorgen wir für mehr Humus! Wenn das die Massen der Menschen machen, die gerne arbeiten, entziehen wir dem Zwangsregime die Lebenskraft. Der Gordische Knoten wird mürbe und interessiert schließlich niemanden mehr. Und wir werden leben.