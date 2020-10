Fundstück – 27.20.2020 – „Pretty Crazy Results“ (PCR-Test)

„Vor fünf Monaten (!), präzis am 22. Mai, erschien eine Studie in der Reihe «Oxford Academic», Abteilung «Infectious Diseases Society of America». Es ist eine Arbeit die insofern besonders beachtlich ist, weil sie keinerlei Beachtung fand.

Wir werden am Dienstag darüber berichten.

Die Autoren wiesen – soviel vorab – schon damals zusammengefasst vereinfachend nach: War ein PCR-Test nach 24 Zyklen positiv, dann vermehrte sich tatsächlich in einer extern angelegten Zellkultur das Virus. War das Positiv-Ergebnis jedoch erst nach mehr als 24 Zyklen erreicht, fand in der externen Zellkultur keine Vermehrung mehr statt. Was heisst das?

PCR-Tests, die mit mehr als 24 Zyklen liefen und positiv sind, sagen uns: Infektiosität gleich Null….

…

Wer letztes Jahr ganz alleine zu Hause vor dem Fernseher ein paar Bierchen kippte, galt bis März 2020 als eventuell asozialer, möglicherweise gestörter, randständiger Versager. Jetzt ist der Durstige ein rücksichtsvoller, verantwortungsbewusster Bürger, quasi ein Held.

Pretty crazy results – dem PCR-Test sei Dank.“

Quelle: Das lesenswerte schweizerische Magazin „Corona Transition“

Das Magazin dokumentiert mit besonderer Sorgfalt, wie im gegenwärtigen Ausnahmezustand der demokratische Dialog und Meinungsstreit abgewürgt wird, z. B. hier: „Appell für Meinungsfreiheit und wissenschaftlichen Diskurs“ und hier: „Das Bundesamt gegen Treu und Glauben“.