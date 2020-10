Wunderliche Aufklärung

Wenn ich bei KenFM lese: „Corona – Ein Geschenk des Himmels für die Finanzelite“ denke ich: „Da haben sie bissel geschludert und bei „Himmelgeschenk“ die „Gänsefüßchen“/Ironiezeichen, vergessen.

Wenn ich beim Überfliegen des Artikels mehrfach Metaphern, wie „Geschenk des Himmels“ und sogar „Wunder“ finde, sage ich mir: „KenFM praktiziert eben Meinungsvielfalt, der Artikel bringt manch Informatives, man hat genügend andere Standpunkte im Angebot, die den Unsinn mit der Übernatürlichkeit aufwiegen, auch KenFm is no perfect.“

Nun hat es der Artikel von Beiratsmitglied Rainer Rupp auf die Freidenker-Webseite geschafft. Die Freidenker sind mir bisher als atheistische Weltanschauungsorganisation bekannt. Werden nun auch hier die Himmelsmächte bemüht?

Zunächst scheinen solche Befürchtungen unbegründet. Der Artikel ist von Beginn an von kritischem Geist erfüllt. Die Logik, bekannte Fakten und auch viele weniger bekannte, werden bemüht, um der „politischen Corona-Pandemie … beizukommen“. Rupp argumentiert im Detail gegen die Panikmache. Er sieht ihren Zweck darin, „die Gesellschaft für die sich damals (Anfang des Jahres – kpk) bereits abzeichnende, neue Finanzkrise gefügig zu machen.“ Und er meint: „… allen Akteuren in diesem riskanten Zockerspiel am Rande des Abgrunds war klar, dass im Fall einer neuen Banken- und Finanzkrise die Bevölkerung eine weitere Rettung der Bankster und Finanzkasinos auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung nicht mehr akzeptieren würde.„

Die krisenhafte Zuspitzung im Finanzsektor im Laufe des Jahres 2019 wird skizziert mit der „Perspektive“: Zusammenbruch im Frühjahr 2020…. Und an diesem Punkt verlässt den Autor plötzlich der marxistisch-analytische Scharfsinn und er entdeckt:

„Und dann kam zum Glück Corona.“, „Corona ein Geschenk des Himmels“, „die Rettung in Form von Corona“, „Corona überdeckte erfolgreich“, „Dank Corona konnten…“, „Dank des Corona-Wunders“.

Welche Beredsamkeit, um dem Leser klar zu machen, dass Corona als eine übernatürliche Gewalt, als göttliche Urgewalt ins Leben trat! Plötzlich hat der Killervirus alle Spieltische umgeworfen, und im Durcheinander konnten die bösen Kapitalisten eine weitere Runde gewinnen.

Ich traue meinen Augen nicht. Hier ist der Artikel zu Ende. Exakt an dem Punkt, an dem die dialektisch-materialistische Ursachenanalyse ansetzen würde, kommt… Null.

„Corona“ ist weder ein Wunder, noch ein Glück, noch ein Geschenk. „Corona“ ist hart und hartnäckig und präzise erarbeitet. Von Leuten, die zwar seit jeher einen kurzen Draht zum Allmächtigen und seinen irdischen Stellvertretern haben, die aber vor allem wissen wie man den Klassenkampf führt.

Soziale Prozesse mit den Mitteln der wissenschaftlichen Weltanschauung zu durchdringen, um auf dieser Basis den Kassenkampf zu führen, dafür setzen sich eigentlich die Freidenker ein. Zentral ist dabei die Analyse politischer Interessen in ihrer Klassendynamik und in ihrer Dialektik mit den ökonomischen Verhältnissen und Triebkräften der Gesellschaft.

Mit Sicherheit ist es nicht der historische Materialismus, der zwar die Ausnutzung der Plandemie durch die herrschende Klasse anprangert aber vor der Konzipierung, Planung, Modellierung und Auslösung derselben Plandemie die Segel streicht.

Und natürlich fängt der historische Materialist mit den Fakten an. Sie sind noch nicht die Analyse aber sie sind deren unverzichtbare Grundlage. An wenige Fakten sei erinnert. Sie haben nicht den geringsten himmlischen Beigeschmack:

1. „Corona“ startete Ende 2019/Anfang 2020 in China.

2. Blitzschnell sprang „Corona“ nach Berlin zu Frau Merkel bzw. ihrem einzigen Virologen.

3. Und hast du nicht gesehen, hatte der Virologenguru „Corona“ oder irgend etwas der Art testbar gemacht, und die Zählpandemie konnte beginnen.

Wundersam finde ich daran nichts, Grund zum Nachforschen schon. Wollen die Freidenker lieber „Zeichen und Wunder“ deuten?

Freidenker nehmen gern die „wissenschaftliche Weltanschauung“ für sich in Anspruch. Diese Bemühungen könnten qualifiziert werden, glaube ich, wenn sie einige Positionen aus dem Freidenker-Heft 4/2010 „Friedrich Engels“ erneut durchdenken würden. Nicht zuletzt betrifft das den Beitrag „Wissenschaftlicher Sozialismus“ meines hochgeschätzten Lehrers Erich Hahn.