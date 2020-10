Fallzahlen-Hokuspokus

Die Fallzahlen bzw. ihr „grässlicher Anstieg“ sind das Schlangenauge, auf das alle Kaninchen starren.

Die Kritik hat wesentliche Argumente gegen die Fixierung auf Fallzahlen vorgebracht:

Gezählt werden positiv PCR-Getestete. Diese Zahl ist nicht gleich Infizierte und nicht gleich Kranke. Bei der Riesenzahl der Getesteten (150.000/Tag) produziert bereits eine Ungenauigkeit des Tests von 1% ein- bis zweitausend falsch Positive täglich. Der Anstieg der Fallzahlen war zeitweilig durch den Anstieg der Testzahlen bedingt. Erst in den letzten Wochen gibt es einen moderaten Anstieg des Prozentanteils der Positiven (von 0,9 auf 1,6% aller Getesteten). Dem Anstieg der Fallzahlen steht kein Anstieg der Kranken und Schwerkranken gegenüber. Diese Zahlen verharren auf Niedrigstniveau. Die Corona-Fallzahlen werden niemals in Beziehung gesetzt zu den Fallzahlen anderer Erkrankungen, die für die Gesundheit viel gewichtiger sind.

Auf zwei Argumente verzichten die Kritiker bisher, auf ein naheliegendes und ein fundamentales:

Naheliegend ist es, auf den herbstlich normalen Anstieg von Infektionskrankheiten hinzuweisen. Jeder kennt die jährlichen Grippewellen. Bekannte Faktoren erhöhen in der kalten Jahreszeit tendenziell die Viruslast bei gleichzeitiger Schwächung des Immunsystems. Gegen diese Tendenzen sind Maßnahmen zu ergreifen.

Fundamental aber ist ein anderer Einwand gegen die Fallzahlendemagogie:

Es geht immer um gemessene Werte. Es geht niemals um für die deutsche Bevölkerung repräsentative Werte.

Wenn das Regierungsinstitut RKI in der 40. Kalenderwoche 1,1 Mio Getestete, davon 18.000 positiv, ausweist, also eine Positivenquote von 1,6% (Quelle, dort Seite 12), stellt sich doch die Frage: Was ist mit den restlichen 82 Mio Bewohnern der BRD?

Wäre die Quote von 1,6% für alle BRD-Bewohner repräsentativ, so hätten wir von 1,3 Mio Fällen in der 40. Kalenderwoche auszugehen.

Aber die Zahlen, die das RKI im Auftrag der Regierung vorlegt, sind nicht repräsentativ. In einem Dreivierteljahr „Corona-Krise“ hat das RKI noch niemals repräsentative Zahlen vorgelegt!

Jeder Bundesbürger kennt die „Sonntagsfrage“ – „Wenn morgen Bundestagswahlen wären…“. Jeder hat zumindest eine Ahnung davon, dass man durch die Befragung einer begrenzten Anzahl (Auswahl einer Stichprobe nach bestimmten Verfahren) ziemlich genaue Aussagen über eine viel größere Menge (Grundgesamtheit) gewinnen kann. Konkret: Durch die Befragung von 1300 Wahlberechtigten kann man das Wahlverhalten der BRD-Bevölkerung mit ausreichender Genauigkeit abschätzen. Solche Untersuchungen sind auf der ganzen Welt (und auch in der BRD) tausendfach geübte Praxis.

Die Regierung mit ihrem Institut hat repräsentative Informationen noch nie zur Verfügung gestellt. Sie eignen sich nicht zur Panikmache.

Aber Erik vertraut dieser Regierung.

