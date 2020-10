Solidarität mit Russland. Mehr denn je!

Russland ist beängstigend eingekreist – Ukraine, Georgien, Belarus, Nagorny Karabach. Der CIA-Nawalny, dem Merkel das Händchen hält, wird groß herausgebracht. Eine „Martyrerin“ soll sich in Nishni Nowgorod demonstrativ verbrannt haben. Es gab heftige Demos im fernen Osten wegen eines entmachteten Gouverneurs. Es wird alles getan, um außerhalb und innerhalb Russlands aktive Fronten zu schaffen.

Putin beteiligt sich am weltumspannenden Pandemie-Ausnahmezustand. Jedoch nicht als Scharfmacher. Russland war/ist – soweit ich sehen kann – im Unterschied zu den Chinesen in keines der Ereignisse des Pandemie-Managements unmittelbar involviert.

(Die Chinesen waren/sind beteiligt – an der Neufassung der Pandemie-Definition (Frau Chang) – an Event 201 (Herr Gao) – am Start des Great Reset (Her Jun)). Diesbezüglich ist dies nicht veraltet.)