Jetztzeit (21) Ausnahmezustand?

Selbstverständlich habe ich das alberne Wort „lock down“ nie benutzt, dessen verhüllende Funktion offenkundig ist.

Ich habe den Ausnahmezustand immer „Ausnahmezustand“ genannt. Dabei kam mir zu Hilfe, dass ich schon einmal einen Ausnahmezustand erlebt hatte. Das war kurz nach dem 17. Juni 1953 in Rostock. Damals wurde plötzlich verkündet, dass nicht mehr als drei Personen in der Öffentlichkeit zusammen stehen dürfen. Ich fuhr immer mit dem Fahrrad zur Klavierstunde und war also nicht betroffen. Manchmal musste ich auch mit der Straßenbahn fahren. Soweit ich mich erinnere galt die 3-Personen-Regel in der Straßenbahn nicht.

Der Begriff „AusnahmeZUSTAND“ lässt ein relativ stabiles Geschehen über eine gewisse Zeit erwarten. Der jetzige Corona-Ausnahmezustand ist eher durch größere zeitliche und räumliche Variabilität charakterisiert. Oft scheinen die Verantwortlichen niederer Verwaltungsebenen darauf erpicht zu sein, ihre besondere Zuverlässigkeit durch Verschärfungen in ihrem lokalen Bereich nachzuweisen.

Jeder kann sehen, dass der Ausnahmezustand nicht beendet, sondern verstetigt wird. Dass die dafür angeführten Begründungen haltlos sind, wird von Demokraten-Widerständlern aufgedeckt. Bisher ohne Erfolg, abgesehen eventuell von etwas Kosmetik.

Ich frage mich, ob nicht das, was wir erleben mit dem altbekannten Bezeichnung der

KULTURREVOUTION

treffender bezeichnet wäre.