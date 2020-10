Homo Caninus – Eine neue Art, die für die dauerhafte Versklavung geplant ist

von Elias Davidsson

Im Schatten der Corona-Krise wird eine globale digitale Diktatur aufgebaut. Aber ist diese Diktatur nachhaltig? Werden die Leute nicht eines Tages dagegen rebellieren? Wie könnten die Diktatoren die dauerhafte Versklavung der Mehrheit der Menschheit sicherstellen ? Hier ist das wahrscheinlichste Szenario.

Was bedeutet Homo Caninus?

Mit Homo caninus meine ich keine Variante des Homo sapiens auf vier Beinen oder mit der Schnauze eines Hundes. Das ist keine Satire. Homo caninus wird äußerlich nicht anders aussehen als der heutige Mensch, sondern sich in seinem genetischen Aufbau dadurch unterscheiden, dass er die wünschenswerten Eigenschaften eines Hundes besitzt – Loyalität, Gehorsam und eine klaglose Natur.

Dieser neue Mensch, Homo caninus, wird keine Befehle in Frage stellen. Er wird nicht rebellieren. Er wird keine Freiheit suchen. Er wird die Befehle seines Herrn ohne Beanstandung ausführen. Er wird seinem Meister treu bleiben.

Homo Caninus kann die Notwendigkeit von Propaganda ersetzen

Machteliten aller Zeiten versuchen, die vollständige Kontrolle über Menschen, Ressourcen und Prozesse zu erlangen. Demokratische Forderungen, Menschenrechte und persönliche Freiheiten stören die Herrscher. Die Herrscher müssen sich und ihre Privilegien ständig gegen das Streben der Bevölkerung nach Demokratie und Freiheit verteidigen. Bis zum 20. Jahrhundert verwendeten die Machteliten Religion und Nationalismus als bevorzugtes Mittel zur Manipulation und Kontrolle der Bevölkerung.

Im 20. Jahrhundert wurde die Wissenschaft der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt, um Menschen zu manipulieren, ohne auf Religion und Nationalismus zurückzugreifen. Die Wissenschaft der Öffentlichkeitsarbeit hat sich bewährt, kann jedoch das natürliche Streben der Menschen nach Autonomie und Freiheit nicht ausmerzen . Manipulation durch Propaganda funktioniert nur, solange die Opfer die manipulative Absicht nicht wahrnehmen.

Medienkompetenz beeinträchtigt die Wirksamkeit der Propaganda! Propaganda muss daher immer wieder geändert werden, um die Kontrolle über die Menschen zu behalten. Man muss daher erwarten, dass die herrschende Elite nach Methoden sucht, um gewöhnliche Menschen dauerhaft von ihren lästigen Bestrebungen nach Freiheit und Autonomie zu „heilen“. Das Ideal der herrschenden Eliten für den gewöhnlichen Menschen ist das eines loyalen, gelehrigen und gehorsamen Wesens – die besten Eigenschaften eines Hundes. Die heutige Technologie bietet verlockende Möglichkeiten für die dauerhafte Erstellung solcher Themen.

Digitale Diktatur ist nur eine Zwischenlösung

Während der Corona-Krise wird eine globale digitale Diktatur aufgebaut. Tatsächlich ist diese Diktatur bereits weitgehend vorhanden. Die NSA und die großen IT-Unternehmen (Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft) können den globalen Informationsfluss speichern, bewerten und nutzen, um Menschen zu manipulieren und zu kontrollieren.

Sie können auf praktisch alle Informationen über das Leben der Menschen zugreifen. Der letzte Schritt der totalen Kontrolle – die Abschaffung des Bargeldes – wartet nur auf den Knopfdruck. Dieses Stadium wurde in China bereits erreicht.

Aber eine digitale Diktatur wird es nicht schaffen, den rebellischen Geist des Homo sapiens, seinen Wunsch nach Autonomie und Freiheit, auszurotten. Die Geschichte der Menschheit hat gezeigt, dass die Menschen trotz rücksichtsloser Diktaturen immer nach Mitteln gesucht und diese gefunden haben, um sich von solchen Regeln zu befreien oder sie zu umgehen. Nur die biologische Beseitigung des menschlichen Wunsches nach Freiheit und Autonomie kann die dauerhafte Diktatur der Eliten gewährleisten .

Es ist wahr, dass sich während der Corona-Krise Millionen von Menschen bereitwillig staatlichen Vorschriften und Empfehlungen unterworfen haben. Dieses Verhalten konnte jedoch nur durch eine massive Propagandaoperation hervorgerufen werden. Die Auswirkungen der Propaganda lassen jedoch mit der Zeit nach. Propaganda ist nicht in der Lage, einen dauerhaften Zustand des Ja-Manismus aufrechtzuerhalten.

Eine Machtelite, die dauerhafte Herrschaft anstrebt, kann dies nur sicherstellen, indem sie eine neue Art menschlicher Kreatur erschafft , die zwar zu kognitiven Operationen und rationalem Denken fähig ist, aber ihren Wunsch nach Freiheit und Autonomie verloren hat und sich treu, unterwürfig und gehorsam verhält. Deshalb nenne ich diese Art Homo caninus.

Die digitale Diktatur allein kann die Versklavung der Mehrheit der Menschen nicht gewährleisten, da Sklaven genetisch mit freien Menschen identisch sind. Sie haben den gleichen Wunsch nach Freiheit und Autonomie und werden daher immer ein Potenzial für Rebellion enthalten. Nur die Produktion der Art Homo caninus durch genetische Veränderung kann eine dauerhafte Versklavung gewährleisten.

Kann ein Homo Caninus erstellt werden?

(1) Ist die Machtelite in der Lage, eine solche dystopische Vision zu unterhalten?

(2) Ist Technologie in der Lage, den Wunsch des Menschen nach Freiheit und Autonomie zu unterdrücken?

(3) Wird die Mehrheit der Menschen die Idee akzeptieren, Homo caninus zu werden?

Die erste Frage ist leicht zu beantworten. Wenn die Machthaber psychologisch in der Lage waren, den Holocaust und andere Gräueltaten in lebendiger Erinnerung zu planen und durchzuführen, dann ja. Die Art Homo sapiens ist psychologisch in der Lage, Verbrechen zu begehen.

Die zweite Frage geht über mein Fachwissen hinaus. Wir wissen jedoch, dass die genetische Veränderung bei der Auswahl von Nutztieren ständig vor sich geht, mit hervorragenden Ergebnissen. Wir wissen, dass der sexuelle Drang eines männlichen Tieres durch Kastration oder auch nur durch chemische Kastration, die die männlichen Hormone blockiert, eingeschränkt werden kann.

Wir wissen, dass Wissenschaftler in der Lage sind, die Stimmung von Menschen selbst durch Fernsteuerung durch elektrische Stimulation bestimmter Gehirnbereiche zu beeinflussen. Sogar eine Dosis Hypnose kann die Einstellung eines Menschen verändern. Daher kann ich als Laie die technologische Machbarkeit des Homo caninus-Plans nicht ausschließen, selbst wenn die DNA verändert wird.

Die dritte Frage: Werden die Menschen die Idee akzeptieren, Homo caninus zu werden? – muss von der Öffentlichkeit beantwortet werden. Das Verhalten von Millionen von Menschen während der Corona-Krise legt nahe, dass die meisten Menschen, wenn sie von Schockpropaganda getroffen werden, bereit sind, ihre Autonomie und Freiheit aufzugeben. Aber die Auswirkungen einer solchen Schockpropaganda verschwinden mit der Zeit. Propaganda allein kann keine dauerhafte Versklavung gewährleisten.

Niemand sollte selbstgefällig sein und darauf warten, dass die Herrscher ihre DNA-basierte Homo caninus-Agenda öffentlich bekannt geben. Sie werden niemals von einem solchen Plan sprechen. Wir sollten auch nicht davon ausgehen, dass eine solche Agenda mit einem großen Knall eingeführt wird. Wenn ein solcher Plan durchgeführt wird, würde er schrittweise eingeführt, möglicherweise im Gewand legitimer medizinischer Interventionen zur Heilung von Krankheiten.

Man sollte auch nicht davon ausgehen, dass sich der resultierende Homo caninus äußerlich vom Homo sapiens unterscheidet. Solche Leute werden im Durchschnitt einfach fügsamer, gehorsamer und loyaler sein. Dies wird ausreichen, um Aufstände und Revolutionen zu verhindern

Können wir die Entstehung des Homo Caninus verhindern?

Ah, aber müssen wir alle sanftmütig zum Schlachten oder zum Operationstisch gehen? Die Antwort hängt davon ab, ob die Menschheit bereit ist, die als H Sapiens bekannte Art zu verteidigen, eine Art, die biologisch mit einem Sinn für Gerechtigkeit und dem Wunsch nach persönlicher Autonomie ausgestattet ist.

Die Tendenz der meisten Menschen, Bequemlichkeit und Opportunismus der mühsamen Verteidigung ihrer grundlegenden Menschenrechte vorzuziehen, weist auf die wahrscheinliche Zukunft hin.

Die Machthaber treiben inzwischen ihre Pläne voran, ihre Herrschaft biologisch zu verankern.

–Elias Davidssons Website ist JusCogens.org. Es ist in Französisch, Englisch, Isländisch und Deutsch verfügbar. Sein neuestes Buch ist America’s Betrayal Confirmed (re 9-11)