Weltveränderung – anlässlich Paul Schreyers „Chronik einer angekündigten Krise“

„Die Welt ändert sich ständig“, „Alles fließt“, „Nichts ist so beständig, wie der Wandel“ – das sind Allgemeinplätze.

Paul Schreyers neues schmales Bändchen, das ich noch nicht gelesen habe, trägt den Untertitel: „Wie ein Virus die Welt verändern konnte“.

Das Denken darüber, wie sich die Welt verändert, hat Tradition, über das o.g. Alltagswissen hinaus, das keine Geringschätzung verdient. Mir fällt die klassische Aufklärung ein, die sich, den Aufstieg der kapitalistischen Produktionsweise begleitend und fördernd, für die bessere Einrichtung der „Welt“ (gemeint war wesentlich die Gesellschaft) einsetzte.

Ein überragender Markstein ist Marxens berühmte 11. Feuerbachthtese von 1845: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.“ (Originalform).

Nicht zu Unrecht haben wir, Studenten der marxistischen Philosophie damals, 1960, gelernt, dass hier die Revolution in der Philosophie zum Ausdruck kommt. Marx und Engels formulierten gemeinsam die materialistische Geschichtsauffassung (und „vollendeten“ so die materialistische Weltauffassung). Sie sprachen vom Subjekt der Geschichte und der Historischen Mission des Proletariats und gaben somit zugleich ihre Antwort auf das gerade formulierte Problem.

Etliche Jahrzehnte lang (vielleicht zehn oder fünfzehn Jahrzehnte) schien es mit der Veränderung der Welt ziemlich klar zu sein. Brecht dichtete, populär bis heute (hoppla): „Ändere die Welt. Sie braucht es“. Die Arbeiterklasse machte sich daran – so nahmen wir es wahr – ihren „historischen Auftrag“ zu erfüllen. War die Oktoberrevolution nicht der ultimative Beweis?

Fragezeichen bleib stehen!

Ich sehe, dass in diesen ziemlich genau 150 Jahren seit Marxens Feuerbachthesen (und, nicht zu vergessen, auch seit Goethes „Faust“) das Volk in bisher ungeahntem Maße die geschichtliche Arena als (relativ) selbständige, ideelle materielle Kraft bestimmt hat. War nicht der Sieg über den Faschismus im zweiten Weltkrieg der größte Sieg der Demokratie, also der Volksmacht? (Die Größe des Sieges ist freilich auch ein Maß für die Größe der Antivolkskräfte.)

Die Macht des Volkes – bei Marx und Engels und Lenin immer auch als Macht zur Gestaltung der natürlichen/physischen Welt verstanden – hat die Welt auch seit 1945 weiterhin kontinuierlich verändert. Sie hat ebenso allmählich das Volk verändert und … sein Bewusstsein.

Der Sprung in eine neue Qualität (Heute ersetzt man die Dialektik von Quantität und Qualität durch das Gerede von „Kipppunkten“.) war 1989-91 der Untergang des Realsozialismus.

Die neue Qualität besteht darin, dass die Spaltung des Volkes so weit vertieft ist, dass sein demokratisches Bewusstsein, das wesentlich Machtbewusstsein sein muss, im gesellschaftlichen Kräftemessen unterliegt. Es unterliegt der sich absolut setzenden Macht der kapitalistischen Herrscher, die sich formiert hat als die sich auf die modernsten Produktivkräfte stützende Kapitalfraktion.

Diese Kräfte sind seit Anfang 2020 dazu übergegangen mittels weltweitem Ausnahmezustand die Herrschaft vollständig zu ergreifen. Schreyer, der sein Augenmerk auf die zwanzigjährige „Ankündigung“ der Krise legt, mit anderen Worten, auf ihre strategische Vorbereitung und Steuerung, trägt damit zur Erkenntnis dieses gegenwärtig agierenden Subjekts der Geschichte bei.

Mir bleibt das Bewusstsein, dass die Welt sich ändert. Mächtige Subjekte gibt es, aber allmächtige Subjekte sind ein Hirngespinst.