Warum mag ich die Russen so?

Herbst des Lebens (Wladimir Asmolow)

Herbst – und der Regen klopft an das Fenster.

Hier ist Herbst – und Vögel fliegen weg. Zum letzten Mal hob der Kran

die Last vom Boden,

wie ein Schiff, das von der Erde aus startet.

Ich hatte einen Traum, einen kurzen, lebenslangen Traum.

Erde in Blumen, Erde in Lichtern, Erde in Stille.

Danke, Leben, für deinen Urlaub –

Ein kurzes Rendezvous mit der Erde.

Der Herbst des Lebens ist immer plötzlich.

Herbst des Lebens – wie viele Dinge für morgen zu tun.

Und der ganze Tag kommt so.

Wenn wir unseren irdischen Weg gegangen sind, gehen

wir die Milchstraße entlang.

Ich hatte einen Traum, einen kurzen, lebenslangen Traum.

Erde in Blumen, Erde in Lichtern, Erde in Stille.

Danke, Leben, für deinen Urlaub –

Ein kurzes Rendezvous mit der Erde.

Es ist Herbst – und der Regen klopft an das Fenster.

Hier ist Herbst – und Vögel fliegen weg.

Es ist Herbst – und der Regen klopft an das Fenster.

Hier ist Herbst – und Vögel fliegen weg.