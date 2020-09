Jetztzeit (19) – Kleinigkeit (kollateral)

„Die Isolation der älteren Menschen hat zu schweren Erkrankungen geführt. Menschen (der Vater eines guten Freundes), der aus Angst nur noch telefonischen Kontakt zu seinen Angehörigen hatte, ist in der Einsamkeit in die Demenz gefallen und auch körperlich verfallen, weil er nicht mehr in der Lage war sich zu versorgen. Am Telefon hat er nicht die Wahrheit über seinen Zustand und seine Nöte gesagt. Er musste anschließend in einem Pflegeheim untergebracht werden und ist vor 2 Wochen gestorben.“

Euthanasie ist das nicht.