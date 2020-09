Wunderbar anstrengend! … ODER … Ich kann sagen, ich bin dabei gewesen!

Meine Eindrücke von der Demo und der Kundgebung des demokratischen Widerstands am 29.8.2020 in Berlin

Gegen 9.30 Uhr stieg ich im Bahnhof „Brandenburger Tor“ aus der S-Bahn. Bis zum Demobeginn war noch eine Stunde Zeit. Ich wollte miterleben, wie sich die Menschen langsam sammeln. Von dem voraussichtlich ruhigen Straßenabschnitt vor der russischen Botschaft aus würde ich mich langsam dem Zentrum des Geschehens nähern.

Als ich die Bahnhofstreppe heraufstieg, erlebte ich die erste Überraschung: Hunderte, ja tausende Menschen spazierten in bester Laune die Linden auf und ab. Man hörte es, und viele zeigten es demonstrativ, dass sie aus allen Ecken und Enden unseres Landes gekommen waren und vor allem, WAS sie ins sonnige Berlin geführt hatte. Auf bedruckten T-Shirts, auf handgemalten Schildern, auf großen Spruchbändern – überall wurde der demokratische Protest gegen den Corona-Ausnahmezustand verkündet. Allen war die freudige Erwartung auf diesen Tag der friedlichen Entschlossenheit und demokratischen Willensbekundung anzumerken.

Ich schlenderte zum Brandenburger Tor, passierte es anstandslos. Auf der anderen Seite, Platz des 18. März, mit weitem Blick zur Siegessäule, dasselbe lebendige Bild. Da wir Freunde uns erst 10.15 Uhr treffen wollten, besuchte ich noch das nahe gelegene Mahnmal für die von den Faschisten ermordeten Sinti und Roma. Dort sollte es eine Antifa-Gegenkundgebung geben, doch ich konnte niemanden entdecken.

Zurück zum Brandenburger Tor schallten mit leidenschaftliche Sprechchöre entgegen: „Tor auf!“, „Tor auf!“ und „Widerstand!“, „Widerstand!“. Eine kleine aber stimmgewaltige Demonstrantengruppe (mit mehreren schwarz-weiß-roten Fahnen) empörte sich. Und tatsächlich: Das Tor war jetzt gesperrt, kein Durchkommen. Ich fragte einen Polizisten, was das solle. Er murmelte etwas von: „Die Menschengruppen sollen sich nicht so vermischen.“ und dass ich ja außen herumgehen könne.

Das war für mich ein Schulbeispiel, wie die Polizei durch kleine schikanierende Maßnahmen die Stimmung in kürzester Zeit anheizen kann. Man braucht dann nur noch ein, zwei Empörte (oder Empörung Mimende!), um schnell eine ganze Szene eskalieren zu lassen. Ein früher Versuch, die bald startende Demo durch eine künstliche Engstelle zu stören?

Jetzt, 10.15 Uhr, traf erst einmal unsere Gruppe zusammen – das „Freidenker Netzwerk demokratischer Widerstand“. Welche Freude alte Freunde wieder zu begrüßen, welche Freude, dass neue Gesichter dazu gekommen waren – die unermüdlichen Helene und Ansgar aus dem fernen Aachen, Pater Theo und seine „Ministranten“ von der neuen „ecclesia corona“, die Arbeiterfotografen … ich will nicht alle aufzählen. Wir dachten auch an Elke, die wegen eines Sturzes nicht kommen konnte und auch an ältere und geschwächte Freidenker, die sich die Anstrengungen (ja, auch gewisse Gefährdungen) eines solchen Demotages nicht zumuten konnten.

Wir waren erfreut, uns mit unserer Freidenkerfahne präsentieren zu können:

Ganz im Sinne der Stellungnahme unseres Verbandes vom April 2020: „Freidenker unterstützen Initiativen, Proteste wieder auf die Straße zu tragen – seien es die Forderungen der Beschäftigten im Gesundheitswesen, seien es Proteste gegen Kriege und Forderungen zur Umlenkung der Rüstungsmilliarden in die Daseinsvorsorge, seien es Proteste gegen den Ausbau des Überwachungsstaates und die Aushebelung des Demonstrationsrechts.“

Aber in deutlicher Differenz zur seit Monaten anhaltenden „weisen Tatenlosigkeit“ so mancher Verbandsfunktionäre, von den diffamierenden Ausfällen einiger bekannter Freidenker gegen die Grundrechte-Demos ganz zu schweigen.

10.30 Uhr: Allmählich kam die Demo in Gang. Wir waren nicht bei den Ersten, weil wir, wie erwähnt, das Brandenburger Tor erst „außen umgehen“ sollten. Man wählte nicht den Weg um ausgedehnte Gebäudekomplexe, sondern durch die öffentliche Passage eines gastronomischen Komplexes. Hunderte drängelten sich durch eine Tür. Ironie: Danke an die Polizei! Ironie off. Die Verletzung der Abstandsgebote war unvermeidlich. Hier wollten sie uns aber noch nicht „Hopp nehmen“. Das geschah erst später mit der Spitze des Demonstrationszuges in der Friedrichstraße, Dieser Vorgang und seine Rechtswidrigkeit sind im Detail dokumentiert.

Während die Polizei den Zug gestoppt hatte, befanden wir uns Unter den Linden, etwa in Höhe des ZDF-Studios. Es ist nicht richtig, wenn behauptet wird, dass die Demo aufgelöst wurde. Zwar konnten wir die geplante Strecke nicht gehen, aber wir setzten uns auf die Straße, und so wurde aus dem Demozug eine Sitzdemo. Bis gegen 13 Uhr blieben wir dort, und es wurde kein bißchen langweilig. Wie sollte es auch, wenn zig kreative Menschen (die über Musikinstrumente, Mikrofon, Malstifte verfügten) bei schönen Wetter in harmonischer Stimmung beisammen sind?

Gegen 13 Uhr wendeten wir uns zurück Richtung Brandenburger Tor (jetzt wieder offen) und Siegessäule. So näherten wir uns langsam dem Bereich, in dem ab 15.30 Uhr die Kundgebung starten sollte. Mit uns Abertausende….

Bericht wird in Kürze fortgesetzt.