Auf zum Fest des demokratischen Widerstands!

Ab morgen nachmittag bin ich in Berlin. Dort bleibe ich bis zum Abend des 30., des Sonntags. Nun bin ich alt genug, um Respekt zu haben allein schon vor der physischen Ochsentour, die mir bevorsteht. (Wahrscheinlich brauche ich danach Tage, um mich wieder einigermaßen zu erholen.)

Angst habe ich keine. Warum nicht? Schließlich bin ich ein klassischer Vertreter der sog. Risikogruppen. Ich bin überzeugt, dass die übliche Definition von Risikogruppen – älter als 80 Jahre + Vorerkrankungen – das wichtigste Kriterium vergisst: das eigene Immunsystem. Seit von Corona die Rede ist, habe ich mein Immunsystem kritisch beäugt. Manches in meinem Lebensalltag – Ernährung, Bewegung/händisch Arbeiten, Nachdenken (um nicht zu sagen: Meditieren), Freuden erleben – habe ich mich so zu verändern bemüht, dass es sicherlich gut war und ist für mein Immunsystem.

Ich freue mich auf die vielen, vielen gutwilligen, klugen, schönen Menschen. Wo anders könnte es einen so großartigen Jungbrunnen geben? Ich freue mich darauf, dort mit gleichgesinnten Freidenkern zusammenzutreffen und aufzutreten.

Erinnerungen werden wach an die neun Tage der Weltfestspiele 1973 in Berlin. Einige wenige Alte, die hier mitlesen, werden verstehen, was ich meine. Ich erinnere mich aber auch an den 4. Oktober 1989 Berlin-Alexanderplatz. Das war eine große Volksversammlung und eine sehr große Erfahrung.

Eines wird heute manchmal vergessen: Die Demo auf dem Alexanderplatz war genehmigt. Die mutigeren Demonstranten waren die von Leipzig. Die eine wie die anderen Demos verliefen gewaltfrei – Dank aller beteiligten Seiten. Heute gilt: Die Demonstration des demokratischen Widerstands am Samstag ist zur Zeit verboten. Ich bin sicher, dass eine mächtige Manifestation des demokratischen Willens auf jeden Fall stattfinden wird. Die Demonstranten (oder „Spaziergänger“) werden strikt gewaltfrei auftreten. Das macht sie unwiderstehlich. So können wir Hoffnung, so können wir Zukunft in die Welt bringen.

El pueblo unido, jamás será vencido