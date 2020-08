Aktuelle Nachricht vom Newsletter demokratischer Widerstand:

„Sehr geehrte DemokratInnen,

jetzt haben wir gewonnen! Das verfassungsbrüchige Regime will laut der Propagandaplattform tagesschau.de die Versammlung am Freitag verbieten. Die Maske ist gefallen. Eines ist damit sicher:

WIR HABEN GEWONNEN!

Und: Wir kommen selbstverständlich alle persönlich und nun noch viel mehr. Die Traktoren sind auch schon unterwegs.

Wir bleiben alle absolut friedlich und gehen millionenfach gemeinsam unseres Weges. Nicht wir haben die Regierung verlassen, das Regime hat uns und unsere Demokratie verlassen.

Adieu und bis morgen 17 Uhr am Berliner Breitscheidplatz! Auftakt zu unserer Friedlichen Revolution 1989 – 2020. Willkommen in Berlin! Berlin ivites Europe! Kommet zuhauf, kommet in Frieden, kommet, kommet, kommet.

Wir bleiben alle!

Die Regierung fliegt.

Herzlich demokratisch grüßt das Kollegium.“

Herausgeber und v.i.S.d.P.: Anselm Lenz & Hendrik Sodenkamp.

Demokratischer Widerstand | nichtohneuns.de | K.D.W. e.V. |