!! Demokratischer Widerstand am 29. August in Berlin !!

Die Demokratiebewegung um die Initiativen „Querdenken“ und „Nicht ohne uns!“ fordert erneut nach Berlin auf. Zum Samstag, den 29. August 2020 soll europaweit nach Berlin eingeladen werden. Der Rundgang durch die Hauptstadt soll um 11 Uhr am Brandenburger Tor beginnen. Ziel ist die Wiederherstellung verfassungsmäßiger Grundrechte und die Erweiterung des Grundgesetzes um Volksentscheide und eine basisdemokratisch und transparent ausgehandelte Wirtschaftsrahmengesetzgebung.

Nach dem Abbruch der friedlichen Kundgebung »Das Ende der Pandemie« am 1. August durch den Berliner Senat schrieb der Stuttgarter Oberbürgermeisterkandidat Michael Ballweg im Namen von Querdenken am heutigen Mittwoch an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD). Müller hatte am Sonntagabend im Regierungsfernsehen RBB von »diesen Leuten« und »Randale« gesprochen. In den gleichgeschalteten Regierungs- und Konzernmedien wird seit Samstagabend die gefälschte Zahl von 20.000 Teilnehmern kolportiert und deren demokratische Absichten diffamiert.

Es waren verschiedenen Schätzungen zufolge über eine Million Bundesbürger in der Hauptstadt bei der Hauptkundgebung unter dem Titel »Das Ende der Pandemie« aus dem gesamten gesellschaftlichen Spektrum. Das folgende Schreiben wurde Müller am 5. August 2020 zugestellt. Die Massenkundgebung am 29.8. ist laut Ballweg bereits bei der Berliner Versammlungsbehörde angemeldet und der Eingang bestätigt worden.